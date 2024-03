Dez anos atrás, veio a pergunta: por que não um evento dedicado ao violoncelo? Foi de uma conversa entre o violoncelista Matias de Oliveira Pinto e a produtora cultural Kênia Libanio, fundadora da Casa de Música de Ouro Branco, que teve início o Festival de Violoncelos.



Em sua décima edição, o evento, que começa nesta sexta-feira (23/3), na cidade distante 100 km de Belo Horizonte, terá programação até o próximo sábado (30/3). Ouro Preto e BH também vão receber concertos. Tudo com entrada franca.



Além das apresentações, o festival promove cursos, oficinas e palestras em torno do instrumento. "A parte pedagógica abre portas para os meninos conseguirem bolsas para estudar fora. O evento vem formando muita gente. Tem gente que passou por aqui e hoje está em orquestras na Suíça, na Alemanha. O contato dos alunos com os professores é sempre muito rico", comenta Kênia.



Convidados internacionais

Nesta edição, o evento vai receber 53 estudantes. Os professores, além das aulas, promovem concertos e recitais. "Todos os anos recebemos muita gente de fora. Neste, vem violoncelista da Espanha, Itália e Alemanha, todos patrocinados por suas embaixadas ou consulados. A ideia é abrir outras portas para mais países", comenta ela. Tanto por isto, o evento nomeou esta edição de "Festival das Nações".



Para o público, haverá concertos em todos os dias do evento, a maior parte deles em Ouro Branco. "Estamos valorizando as violoncelistas, tanto que a abertura será só com mulheres", acrescenta a produtora.

Na noite desta sexta, a partir das 19h, cinco violoncelistas e um pianista se apresentam na Capela de Santana da Fazenda Pé do Morro. O repertório inclui obras de Beethoven, Rossini, David Popper, Rita Lee e Sivuca.



A versatilidade do violoncelo também será colocada à prova nas formações. Serão duos, trios, duo com piano. "Oferecemos um repertório extremamente variado para que os alunos conheçam a diversidade do instrumento", diz Kênia.



Há 20 anos à frente da Casa de Música, ela aguarda para ainda este ano a sede própria. Com patrocínio da Gerdau, terá um espaço multiuso com projeto do arquiteto Gustavo Penna.

DESTAQUES

Ouro Branco



• Hoje (23/3) – 19h, na Capela de Santana da Fazenda Pé do Morro, com Elisabeth Fürniss, Victória Saldarini, Nuria Rosa Muntaño, Maria Eduarda Canabarro e Milene J orge Aliverti (violoncelos) e Risa Adachi (piano)

• Amanhã (24/3) – 19h, no auditório do Hotel Verdes Mares, Rua Santo Antônio, 115, com Dolce Duo (Nuria Muntaño e Milene Aliverti, violoncelos)

Ouro Preto



• Quinta (28/3) – 19h, no Teatro Municipal – Casa da Ópera, Rua Brg. Musqueira, 104, Centro, com Elisabeth Fürniss, Matias de Oliveira Pinto, Eduardo Swerts e Kayami Satomi (violoncelos) e Risa Adachi (piano)

Belo Horizonte





• Sábado (30/3) – 16h, no MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal, Praça da Liberdade, 680, Concerto do ensamble de cellos, sob a regência de Kayami Satomi

FESTIVAL DE VIOLONCELOS DE OURO BRANCO



Todos os concertos têm entrada franca. Programação completa em casademusica.org