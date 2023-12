A 11ª edição do Duelo de MC’s Nacional entrou para a história. Pela primeira vez, uma mulher levou o troféu de campeã para casa. Com suas rimas e versos livres, Kaemy, natural de Goiás, derrotou 31 oponentes, na final disputada em Belo Horizonte, no último domingo (3/12).

O embate decisivo foi contra Neo, MC fluminense, veterano nas finais do duelo. A goiana venceu os dois rounds, consagrando-se. “Tenho certeza que vai ter mais minas no nacional do ano que vem. Essa vitória foi importante para trazer esperança para as MC’s mulheres e para mostrar que a gente pode chegar lá, sim, pode ser campeã e pode bater de frente”, diz a campeã.

“Infelizmente, ainda há machismo, mas, cada vez mais, vamos combatendo e torcendo para que isso não seja mais presente no nosso cenário no Brasil”, acrescenta.

A trajetória de Kaemy no rap começou há mais de uma década. Com 14 anos, a jovem menina de Uruaçu, município de 42.500 habitantes do interior de Goiás, encantou-se pelas rimas, gravadas e postadas em vídeos no YouTube.

“Eu via muito Duelo de MC’s e Batalha do Museu. Depois, comecei a rimar on-line, fiquei cinco anos na internet, até ir para a primeira batalha na rua, quando eu já tinha 20 anos. Comecei a batalhar mais em Goiás e consegui ganhar o estadual em 2020. Com a vitória, a minha história com o duelo começou de vez, porque fiz minha primeira participação no nacional”, relembra Kaemy.

No Duelo de 2020 - a edição ficou conhecida como Duelo de MC’s Nacional 2020/2021,adiado devido à pandemia de COVID-19 -, a goiana chegou às quartas de final, quando foi derrotada por Vinicius ZN, o vice-campeão do ano.

Em 2022, ela ganhou o estadual novamente e ficou em terceiro lugar na disputa nacional. Vislumbrou a oportunidade de ter nas mãos o troféu, que tem o formato do Viaduto Santa Tereza, berço do rap belo-horizontino.

Em 2023, a glória veio. Tricampeã do estadual, Kaemy viajou para Minas Gerais decidida a ganhar. Enfrentou Kroy (SP), um dos MC’s favoritos na primeira batalha, e ganhou os dois rounds da disputa. O público foi à loucura e a goiana foi ovacionada nas batalhas seguintes. Bateu PH Original (RS) nas oitavas, Lorran (MG) nas quartas e Martzin (MG) na semi. Na final, mostrou-se focada e, por voto dos juízes e do público, levou a melhor contra Neo (RJ).

“Este ano eu consegui entender mais como era o formato que a modalidade exigia. Reassisti minhas batalhas da época que perdi para poder observar melhor minhas qualidades e não repetir os mesmos erros. Eu estava mais confiante e me preparei melhor”, afirma.

Pela primeira vez Goiás leva o título nacional. Kaemy acredita que essa possa ser uma chance de revelar novos talentos, que vivem sem estímulo na região Centro-Oeste do país. “Mais uma porta foi aberta, agora nós vamos estar no mapa com mais MC’s no nacional, como vários estados grandes”, diz.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes