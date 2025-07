Banda Natiruts se despede mais uma vez de BH com show sábado na Pampulha

Quando Samuel Rosa disse, em 2023, que o Skank estava acabando para não arriscar se transformar em “cover de si mesmo”, ele verbalizou a exaustão artística de inúmeras bandas que, após anos de sucesso, não conseguem explorar novas oportunidades. Nos últimos anos, foi o Natiruts que chegou à mesma conclusão.

“A banda está parando porque não tem mais nada de interessante para produzir enquanto artistas de reggae. A gente não consegue mais fazer um disco de reggae, com qualquer variação que seja, que não vá soar repetitivo”, afirma o vocalista Alexandre Carlo.

A carreira de 29 anos se encerra em 2025, com a apresentação no dia 2 de agosto, em Brasília. No entanto, antes de finalizar a turnê de despedida, a banda faz uma última parada em Belo Horizonte neste sábado (26/7), a partir das 13h, no Parque Ecológico da Pampulha.

Essa não é a primeira vez que o Natiruts se despede da capital mineira. Em 15 de novembro de 2024, Alexandre e o baixista Luís Maurício, fundadores da banda, tocaram para um público de 25 mil pessoas na Esplanada do Mineirão. Em dezembro, decidiram ficar mais tempo na estrada, atendendo aos fãs. “Escolhemos voltar para onde o público fez mais pedidos, e BH estava nessa lista”, explica o vocalista.

O show final na cidade terá duração de 2h30, celebrando todas as fases do grupo, dos primeiros hits da carreira às faixas mais recentes lançadas no álbum “Good vibrations vol. 1” (2021). Estão no repertório sucessos como “Presente de um beija-flor”, “Sorri, sou rei”, “Quero ser feliz também”, “Natiruts reggae power” e “Liberdade pra dentro da cabeça”, além de “lados B” favoritos do público.

Também sobra tempo para uma ou outra improvisação. “Nos últimos shows, tivemos a oportunidade de experimentar uma coisa mais instintiva, puxar uma música no improviso que vem na cabeça ou cantar as canções que as pessoas gritam da plateia. É uma chance de não ficar cansativo e repetitivo para nós mesmos”, comenta Alexandre.

Em quase 30 anos, os brasilienses gravaram nove álbuns de estúdio e cinco ao vivo. Fizeram milhares de shows no Brasil e no exterior, em países como Chile, Argentina, Estados Unidos e Portugal, além de terem sido indicados ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro”, com o disco “Acústico” (2012).

Reggae e maconha

O legado que a banda deixa é o respeito do público brasileiro pelo reggae. O gênero jamaicano teve Bob Marley como principal figura expoente nos anos 1970. Como o artista, adepto do Rastafári, defendia o uso livre da maconha, por ser considerada uma planta sagrada para a religião, o reggae foi atrelado diretamente ao consumo de drogas, quando, na verdade, as músicas falam de paz, amor, fé e justiça social.

Atualmente, o cenário é outro, aponta Alexandre. “Quando o Natiruts surgiu, o reggae já existia, mas a banda fez o público brasileiro quebrar os preconceitos contra o gênero. Agora, virou um gênero como o rock, amplo. Artistas diferentes gravam o reggae e muitas bandas que ficavam só no estilo conseguem experimentar outras coisas”, afirma.

Mesmo com o fim da banda, o impacto na música brasileira promete ser mantido, pois o artista enfatiza que “o Natiruts acaba, mas nossas carreiras continuam”. Aposentadorias não estão nos planos de Alexandre e Luís Maurício. O baixista está envolvido na causa da cannabis medicinal desde 2020, e o vocalista pretende continuar compondo, desta vez em outros gêneros e com novas parcerias.

“Nós temos que seguir em frente, a vida não parou”, canta a banda na faixa “Leve com você”, escolhida para nomear a turnê de despedida. Vinte e três anos após ser lançada, a música revela uma premonição para a dupla: é hora de “pensar no futuro e ser feliz”.

“NATIRUTS”

Apresentação de despedida neste sábado (26/7), às 13h, no Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Av. Otacílio Negrão de Lima, 7.111, Pampulha). Ingressos: Setor Verde: R$ 240 (inteira), R$ 189 (social) e R$ 160 (meia); Setor Beija-Flor: R$ 540 (inteira), R$ 310 (social), R$ 290 (meia).

* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco

OUTROS SHOWS

• ANASTASIYA EVSINA



A pianista russa Anastasiya Evsina, radicada em Brasília desde 2014, se apresenta nesta sexta-feira (25/7), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Anastasiya é mestre em piano pelo Conservatório Tchaikovsky, em Moscou, e se especializou em música de câmara na Academia Gnessin. No concerto, a artista faz homenagem a dois pianistas românticos que nasceram em 1810: Robert Schumann, com a “Sonata nº 1, op. 11”, e Frédéric Chopin, com uma seleção de composições do livro “Mazurcas”. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria da casa.

• FILIPE RET

A Cidade Junina encerra a edição de 2025 com apresentação do rapper Filipe Ret, neste sábado (26/7), das 17h às 2h, no Mirante Beagá (Rua Henriqueto Cardinale, 460, Olhos D’Água). Desde 14 de junho, o festival junino reuniu brincadeiras e comidas típicas com shows de Seu Jorge, Zé Ramalho, João Gomes, Marcelo Falcão e Pedro Sampaio. Filipe Ret interpretará canções de toda a carreira, incluindo músicas do disco “FRXV (Ao vivo)”, de 2023. Além dele, se apresentam os artistas Bruno Reis, Vitor Sobrinho, 26:15 e Stockler. Ingressos: R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia), à venda na plataforma Sympla.