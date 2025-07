Musical "Nas ondas do rádio" volta ao cartaz em BH e Nova Lima

Relembrando a época de ouro da Rádio Nacional, o musical mineiro “Nas ondas do rádio” volta ao cartaz neste sábado (26/7) à noite, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Com texto e direção de Pádua Teixeira, o espetáculo reconstitui um dia de programação da emissora, que projetou estrelas da música.

A programação daquele auditório, no Rio, ia de programas de humor (“Balança, mas não cai” e “Alvorada cabocla”) a radionovelase shows de Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Marlene e Emilinha Borba, entre outras estrelas.

A atriz Kenya Costa participa do espetáculo desde 1999, quando ele estreou no Colégio Maurício Murgel, no Bairro Nova Suíssa, sob direção de Raimundo Farinelli.

“A gente começou como grupo amador. Os diretores e atores Dilson Mayron e Pádua Teixeira nos ajudaram até a regularizar a documentação do espetáculo. Fomos construindo o musical por meio de muita pesquisa. Naquela época não havia internet”, observa Kenya.

As revistas O Cruzeiro e Manchete, jornais da época e discos antigos ajudaram a jovem trupe a mergulhar na década de 1950, quando se passa a trama.

“Tínhamos de 13 a 16 anos. Hoje, olhamos para trás e questionamos como conseguimos construir um espetáculo tão legal, tão grande”, ela conta.

Palácio das Artes

Outra ajuda valiosa veio de professores e figurinistas do Palácio das Artes.

“Era trabalho árduo, mas, na época, não tínhamos noção da grandiosidade do espetáculo, éramos muito jovens. Quando chegou o momento da estreia, nos perguntávamos como conseguimos construir tudo aquilo”, relembra a atriz.

“O legal é que o espetáculo está aí até hoje, fazendo sucesso. Pádua Teixeira foi iluminado, pois conseguiu construir algo quase impossível, ainda mais com um grupo tão jovem em cena.”

Dilson Mayron, Pádua Teixeira e Raimundo Farinelli não se curvaram aos desafios, diz Kenya.

“Além da vontade que tínhamos de fazer teatro, a gente se jogou naquilo, fomos em busca de informações. Procuramos parcerias com músicos, professores de canto e de dança. Era muito legal.”

Diretor assistente e produtor do espetáculo, Luís Duarte observa que, nos anos 1950, as rádios mantinham programação que não se limitava aos cantores.

“Temos na peça os jingles e os comerciais da época. Apresentamos o último capítulo da radionovela pioneira ‘Em busca da felicidade’. Então, é um espetáculo dinâmico, divertido, com muita música e coreografia”, afirma Duarte.

O elenco reúne os atores Kenya Costa, Iaia Drummond, Bruna Gabriela, Camila Felix, Stephanie Rezende, Magda de Castro, Fran Dias, Breno Gaglliard, Wagner Braga, Bruno Alexsander, Danielle Fortunato, Elivelton Ferreira, Pedro Almeida, Leno Lopes, Arthur Passos, Italo Dinatti, Tulio Melo, Fabiana Santana, Letícia Sirlan, Ludmila Rodrigues e Liliane Maciel.

“NAS ONDAS DO RÁDIO”

Texto e direção: Pádua Teixeira. Sábado (26/7), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla. Domingo (27/7), às 20h, no Teatro Municipal de Nova Lima, com entrada franca e retirada de ingressos a partir das 19h (dois por pessoa).

