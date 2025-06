Henrique Portugal lança o EP 'Late sessions' com releituras de clássicos

O compositor, tecladista e cantor Henrique Portugal, que está à frente da Solar Big Band, lança o EP “Late sessions”, com releituras de “Proposta” (Luiz Vieira), sucesso de Roberto Carlos; “O trem azul” (Lô Borges e Ronaldo Bastos), clássico do Clube da Esquina; e “Your song”, hit de Elton John em parceria com Bernie Taupin.

“Buscamos trazer algo novo e emocionante para grandes clássicos, respeitando a história de cada um, porém acrescentando a nossa identidade”, diz Henrique. A proposta dele e de seu grupo é promover a união entre pop, MPB e jazz orquestrado, com arranjos no formato big band.

“Late sessions” é a realização de um sonho, conta ele. “Estamos lançando agora 'Your song', homenagem ao meu ídolo dos teclados Elton John”, comenta. Por sua vez, a versão de “O trem azul” presta tributo ao Clube da Esquina e a Minas Gerais.

“Sempre gostei desta canção de Lô Borges e Ronaldo Bastos. Gostei ainda mais quando conheci a versão que Tom Jobim gravou em seu último disco de estúdio. É muito interessante a forma como ele arranjou a canção”, afirma.

O EP contou com colaborações do arranjador e produtor Ruben di Souza, dos bateristas Xande Tamietti e Walmir Bessa, do percussionista Marco Lobo e do naipe de metais formado por Jessé Sadock, Rafael Rocha, Danilo Sina e Marcelo Martins. A orquestração ficou a cargo do maestro Tiquinho, do grupo Funk Como Le Gusta.

Dois pacotes

Portugal já tem cinco canções prontas para lançar este ano. “Farei isso em dois pacotes. Na verdade, são projetos de momentos diferentes da minha carreira solo”, diz o tecladista do Skank, banda que chegou ao fim em 2023.

“Estou lançando este EP com a Big Band e vou lançar outro trazendo a minha visão da música brasileira, obviamente com inéditas, mostrando como a nossa música é escutada fora do Brasil.” Ele cita como exemplo a forma como Sérgio Mendes defendeu a sonoridade brasileira no exterior.

“Acabei de fazer duas canções com o DJ Memê, que acho muito interessantes, pois é um outro jeito de ver a música”, diz. Há também a releitura de “Tenta”, parceria dele com Leoni.

“Tem mais três que fiz com um compositor de BH chamado Marcelo Lenna e uma outra com o Leoni.”

Pós-Skank

A vida pós-Skank está divertida, garante Henrique. “Continuo tocando muito, com agenda cheia. Em 12 de julho, tocarei no Prime Rock, no Mineirão, com o Pop 3, junto do Charles Gavin e do George Israel.”

O repertório terá sucessos das bandas Titãs, Kid Abelha e Skank, das quais os três fizeram parte.

“LATE SESSIONS”

• EP de Henrique Portugal e Solar Big Band

• Três faixas

• Disponível nas plataformas digitais