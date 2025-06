César Gilcevi lança 'Salmos mestiços' em sarau no próximo sábado (14/6)

“Salmos mestiços” (Caos e Letras), novo livro de César Gilcevi, é uma jornada pela poesia do músico e escritor mineiro. No material de divulgação de seu trabalho, ele afirma que esta viagem “começa na linguagem de saltério apocalíptico, passa pela sofisticação da ancestralidade periférica e pelas ciências das gambiarras, das rezas e das mandingas, dialoga com a poesia visual, e termina onde tudo começou: na encruzilhada de Exu”.

César conta também que presta tributo “aos povos da floresta, à realeza da malandragem e ao caboclo, esse ser controverso, múltiplo e racialmente escanteado no Brasil contemporâneo”.

Integrante das bandas Carolina Diz e Cadelas Magnéticas, destaques do underground de BH, o autor lançou os livros “Os ratos roeram o azul (2016) e “Retrato do poeta quando devedor do aluguel” (2018), ambos pela editora Letramento.

Com performances de Gilcevi, Francesco Napoli, Carlos Alma Tambor e Fred HC, a tarde de autógrafos está marcada para o próximo sábado (14/6), das 14h às 18h, no Espaço Casa de Caboclo (Rua Almandina, 123, Santa Tereza).