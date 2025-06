Anelis Assumpção e seus Amigos Imaginários se apresentam em BH nesta quinta

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Lançado em junho de 2014, “Anelis Assumpção e Os Amigos Imaginários”, segundo álbum da cantora e compositora paulistana, reuniu um monte deles. Todos bem reais. Alguns desses amigos músicos voltam a se encontrar nesta noite (12/6), no Teatro Sesiminas, para apresentar o repertório daquele trabalho.

Entre eles estão o baterista Bruno Buarque, o baixista Mau, Edy Trombone e Lelena Anhaia, que integrou a banda Orquídeas do Brasil, grupo feminino que acompanhou Itamar Assumpção (1949-2003) na trilogia de discos “Bicho de 7 cabeças” (1993). A noite terá outros amigos que Anelis, filha de Itamar, colheu no caminho.

Hoje com 45 anos, a cantora retoma o repertório em show por causa do lançamento do álbum pelo Três Selos, em vinil.

A reedição em LP ocorreu no ano passado. Na época, Anelis fez um show em São Paulo para celebrar o trabalho. A apresentação em BH é a segunda nesse formato.

“A maior parte da banda é a mesma, pois são as pessoas que costumam trabalhar nos meus discos”, diz ela, que tem quatro álbuns no currículo (o mais recente, “Sal”, é de 2022).

A ideia é tocar “Os Amigos Imaginários” na ordem e na íntegra, com suas 12 faixas (a edição em vinil traz 10, cinco de cada lado). Anelis pretende também apresentar canções de seus outros discos.

“É um trabalho muito importante para a minha carreira, pois foi o disco que me autorizou como compositora, me deu mais segurança. Tanto que nunca deixei de cantar algumas das músicas dele”, continua ela.

Anelis é autora de todas as faixas do álbum, algumas em parceria. “Declaração” é dela com Céu (que fez backing vocal de “Song to Rosa” ao lado de Thalma de Freitas) e Kiko Dinucci. “Devaneios” a levou a compor com o baiano Russo Passapusso.

A passagem do tempo dá outra perspectiva. “Hoje, é meu disco mais tocado nas plataformas, então tem apelo com o público”, comenta ela. Entre as canções mais executadas estão “Eu gosto assim” e “Inconcluso”.

Anelis afirma que, no palco, “Os Amigos Inseparáveis”, com sua mistura de reggae, afrobeat, samba, dub e bossa, é “quase um update”.

“Anos depois, a gente acaba colocando coisas novas (nas canções). Como a música é muito orgânica, muda um pouco a forma de interpretar. Mas não é nada muito distante do original”, diz.

A capa traz Anelis e seus “amigos imaginários” em frente ao grafite criado pelo artista visual Paulo Ito.

Na época, ela levou Ito ao palco para pintar ao vivo enquanto rolava o show. Agora, neste retorno, o artista continua com ela. Hoje à noite, estará em um praticável, no fundo do palco, onde vai pintar duas telas.

“Ele é um artista muito espontâneo, que tem a linguagem da rua. Então, faz certo improviso com o texto e com o espaço. Acredito que pode colocar BH nessa brincadeira”, finaliza Anelis.

ANELIS ASSUMPÇÃO

Show nesta quinta-feira (12/6), às 20h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). À venda na bilheteria e na plataforma Sympla.