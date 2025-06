Brian Wilson, líder da histórica banda de rock Beach Boys, morre aos 82

Brian Wilson, líder e cofundador dos Beach Boys, morreu aos 82 anos. O anúncio foi feito hoje (11/6) no site do músico. A causa não foi divulgada.O cantor, amplamente considerado um dos maiores músicos do século 21, havia há anos sido diagnosticado com demência e tomava remédios.

"Estamos com o coração partido em anunciar que nosso amado pai, Brian Wilson, faleceu", escreveu sua família em um comunicado compartilhado no Facebook oficial de Wilson. "Estamos sem palavras. Por favor, respeitem nossa privacidade neste momento, pois nossa família está de luto. Sabemos que estamos compartilhando nossa dor com o mundo. Amor e misericórdia."

Nascido em 20 de junho de 1942, o artista fez fama ao criar a banda de surf rock Beach Boys, em 1961, que tinha uma estética sonora que representava a cultura californiana do surfe, do culto aos carros e da vida na praia.

A primeira música, "Surfin", foi lançada pela Candix Records, que mudou o nome da banda para Beach Boys sem a permissão dos integrantes. Um ano depois, a banda assinou com a Capitol para lançar seu primeiro single, “Surfin' Safari”; no ano seguinte, "Surfin' U.S.A." tornou-se o primeiro single dos Beach Boys a chegar ao Top 10 dos EUA.

Em 1963, a banda lançou três álbuns: “Surfin' U.S.A.”, “Surfer girl” e “Little deuce coupe”. Nessa época, Wilson já havia iniciado sua carreira como produtor para outros músicos. Ele trabalhou com Jan e Dean, os Castellas, Donna Loren, Sharon Marie e outros.

Wilson e os Beach Boys foram introduzidos no Hall da Fama do Rock & Roll em 1988. Ele também ganhou dois prêmios Grammy (de nove indicações), e os Beach Boys foram homenageados em 2001 com um Grammy pelo conjunto da obra.