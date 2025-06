'Homem com H', cinebiografia de Ney Matogrosso, atinge 600 mil espectadores

A cinebiografia de Ney Matogrosso, "Homem com H", ultrapassou a marca de 600 mil espectadores nos cinemas do país. A informação foi divulgada nessa segunda-feira (9/6), após 40 dias em que o filme, lançado oficialmente em 1º de maio, está em cartaz.

Além do número de espectadores, o longa estrelado pelo ator Jesuíta Barbosa soma mais de R$ 13 milhões em bilheteria, segundo o Filme B Box Office Brasil. O filme foi dirigido e escrito por Esmir Filho.

"Homem com H" aborda a trajetória de Ney Matogrosso, que morava com sua família na cidade de Bela Vista, em Mato Grosso do Sul, mas se afastou, devido aos constantes embates com o pai. Em São Paulo, estreou como vocalista dos Secos e Molhados, onde deu início à sua carreira na música.

Os companheiros de banda, João Ricardo e Gerson Conrad, são vividos por Mauro Soares e Jeff Lyrio, respectivamente. Hermila Guedes interpreta Beíta, mãe do cantor, enquanto Rômulo Braga dá vida a Antônio, o pai. Cazuza, que viveu um romance com Ney, é interpretado por Jullio Reis.

Após o período nas salas de cinemas, o filme entra no catálogo da Netflix no dia 17 de junho.