Carla Madeira lançou o best-seller 'Tudo é rio' na Europa

A literatura de Carla Madeira ultrapassou as fronteiras do Brasil. “Tudo é rio”, lançado em 2014 pela Editora Quixote e relançado pela Record em 2021, é um dos livros mais vendidos do país. Foi justamente por causa dele que a escritora belo-horizontina realizou sua primeira turnê internacional, iniciada na segunda metade de março e concluída no último fim de semana.

Carla passou por Itália, França e Portugal. Participou da Feira do Livro de Turim e dos lançamentos das versões italiana e francesa de “Tudo é rio”, respectivamente, na livraria Il Trittico, em Milão, e na Universidade de Sorbonne, em Paris.

O romance, que acompanha entrelaçamentos trágicos das vidas de Dalva, Venâncio e Lucy, levou cerca de 14 anos para ser finalizado.

“Tudo começou em 1998, talvez 1997. Estava escrevendo outra história, que inclusive entrou em 'Tudo é rio'. Quando escrevi a cena central, muito violenta, fiquei paralisada por 14 anos. Não consegui continuar. Voltei ao livro somente em 2012 e escrevi tudo em oito meses. Depois veio o processo de mostrar para amigos e receber retorno. O lançamento, mesmo, só aconteceu em 2014”, relembra.

A primeira edição saiu com tiragem modesta: 700 exemplares. “Depois passou para mil, dois mil, três mil... Em dois anos, nós vendemos 10 mil exemplares só pela Quixote, o que é muito para uma editora pequena. Depois, lancei lá 'A natureza da mordida', que vendeu 4 mil exemplares. Foi quando a Record me procurou, pois havia demanda no Brasil inteiro.”

Na época, Carla era completamente alheia ao circuito editorial. Nem sequer tinha a pretensão de publicar.

“Quando terminei o livro, senti muito mais um efeito catártico do que a necessidade de lançá-lo”, ela diz. Foram 14 anos “fermentando” aquela história, só publicada porque alguns amigos a incentivaram. Atualmente, os três romances lançados pela mineira venderam cerca de 1 milhão de exemplares no Brasil.

Lápis Raro

Até então, a escritora se dedicava à Lápis Raro, agência de publicidade em BH, da qual é sócia-fundadora. Atuava na área administrativa e na criação de campanhas, escrevendo roteiros e textos publicitários. Era a forma que Carla havia encontrado para dar vazão à inquietação artística que sempre a acompanhou, desde criança.

“Aos 9 anos, comecei a estudar música, a cantar e a me expressar por meio dessas linguagens”, revela.

“Na publicidade até usamos essas linguagens, mas não é arte – há um objetivo mercadológico claro. Não há espaço para subjetividade, que é essencial para mim.”

Paralelamente à divulgação internacional de “Tudo é rio”, Carla trabalha em seu quarto romance, que sucederá a “Véspera”, também publicado pela Record.

O novo livro não tem data definida para ser lançado, mas há grandes chances de sair ainda este ano, informa Carla.