Corpo Cidadão promove espetáculo gratuito em BH

No mesmo ano em que o Grupo Corpo chega ao seu cinquentenário, o Corpo Cidadão, seu braço social, criado para atender a crianças, adolescentes e jovens, completa duas décadas e meia de atividades.

Para marcar as efemérides, o Grupo Experimental de Dança (GED), um dos núcleos que o Corpo Cidadão engloba, apresenta os espetáculos “K-Lica” e “Sou”, nesta terça-feira (10/6), às 19h, no Teatro Marília, pelo projeto Terça da Dança. Ambas são coreografias assinadas por dançarinos que começaram no GED.



Responsável pela criação de “Sou”, que trata da complexidade de identidades, memórias e pertencimentos, Luan Barcelos ingressou no GED em 2010 e depois passou pela Cia. de Dança do Sesiminas, Cia. de Dança do Palácio das Artes, Cia. de Dança Deborah Colker, Cia. Paulista de Dança, São Paulo Cia. de Dança e, há três anos, é um dos bailarinos do Grupo Corpo.



A coreografia “K-Lica” é de Rudson Rocha, que também cumpriu seu percurso artístico a partir do GED. Ele fez a audição para entrar no Grupo em 2013, onde permaneceu até 2015.

Posteriormente, foi para o Ballet Jovem de Minas Gerais e começou a cursar a graduação em dança na UFMG, além de ter sido um dos propositores do Núcleo de Pesquisa e Investigação em Artes Cênicas e Digitais Corpolítico. Atualmente, Rocha está de volta ao GED, onde foi convidado a atuar como bailarino e coreógrafo.



Coordenadora do GED e dos núcleos de arte-educação do Corpo Cidadão, Luana Campos diz que as estreias demonstram a trajetória de jovens que participam do projeto, crescem, se profissionalizam e hoje têm a possibilidade de retribuir, criando essas coreografias. Em geral, a criação coreográfica é assinada por integrantes do Grupo Corpo ou por coreógrafos convidados, que os próprios jovens do GED sugerem.



“Este ano, pelas efemérides, os 50 anos do Grupo Corpo e os 25 do Corpo Cidadão, temos essa proposta de apresentar espetáculos que têm a assinatura de crias do GED”, destaca Luana. Segundo ela, as estreias de “K-Lica” e “Sou” representam mais do que uma mostra do trabalho desenvolvido no âmbito do projeto. “Quando levamos para o palco, é porque temos muito a dizer, tanto da nossa atuação quanto do olhar desses jovens para o mundo”, afirma.



Inspiração

Luan Barcelos conta que a inspiração para “Sou” veio da música, que conheceu por acaso, pesquisando. “Encontrei essa trilha, criada pela Numa Gama, uma artista carioca, e fiquei apaixonado, porque ela é muito rica, com uma coisa ao mesmo tempo ancestral e atual”, diz.

“Achei que seria o veículo perfeito para poder, com a coreografia, falar da complexidade humana, refletindo que, às vezes, é preciso deixar nossa personalidade de lado para ser aceito em determinados meios sociais”, acrescenta.



Ele se diz muito feliz em poder assinar uma coreografia para o GED. “Entendo como uma devolutiva mesmo, por todo o material que o Grupo me deu. Quando entrei lá, foi que vi que podia dançar profissionalmente. É uma forma de retribuição”, diz.

Barcelos tem planos de continuar atuando como coreógrafo. “Criar me move, desde a escola em que estudei, onde tinha um show de talentos. Eu não era de falar muito, mas gostava de me expressar com o corpo”, conta.



Rudson Rocha explica que “K-Lica”, uma expressão de entusiasmo que vem das ruas, é uma derivação do espetáculo “Barravento”, que o Núcleo de Pesquisa Corpolítico estreou em 2023. Aquela coreografia, ele diz, nasceu de uma pesquisa sobre as origens históricas do funk. “Barravento” acompanha a evolução do gênero, até chegar aos dias atuais, com foco no passinho de Belo Horizonte.



“O final daquele espetáculo foi o ponto de partida para 'K-Lica', que pega só esse recorte, do passinho de BH, que tem uma característica muito masculina, com os homens fazendo muitos movimentos pélvicos”, afirma Rocha. Ele destaca que a trilha sonora é assinada por Leonardo Molina, antigo parceiro, com quem já desenvolveu trabalhos tanto para o Ballet Jovem de Minas Gerais quanto para o Núcleo Corpolítico. “Somos muito amigos, então foi um processo colaborativo”, comenta.



“K-LICA” E “SOU”

Grupo Experimental de Dança / Corpo Cidadão participa do Projeto Terça da Dança, hoje (10/6), às 19h, com reapresentação na próxima terça (17/6), no mesmo horário, no Teatro Marília (Av. Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Entrada franca. Ingressos disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro (duas horas antes do início da apresentação).