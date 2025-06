Morre Sly Stone, pioneiro do funk norte-americano

O músico norte-americano Sly Stone, ícone da black music e líder da banda Sly and the Family Stone, morreu nesta segunda-feira (9/6) aos 82 anos.

A causa da morte foi uma Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), conforme informou a família em comunicado oficial.

“Após uma longa batalha contra a DPOC e outros problemas de saúde, Sly faleceu em paz, cercado por seus três filhos, seu melhor amigo e sua família estendida. Enquanto lamentamos sua ausência, nos consolamos ao saber que seu extraordinário legado musical continuará a ressoar e inspirar gerações futuras”, diz a nota.

Sly Stone foi responsável por hits inesquecíveis como “Dance to the music”, “Everyday people” e “Family affair”. Com sua banda, foi considerado um dos pioneiros do funk dos anos 1970, ao lado de James Brown.

O auge do Sly and the Family Stone se deu até meados dos anos 1970. A partir de então, o grupo começou a perder força, em meio a conflitos internos e aos crescentes problemas de Sly com o uso de drogas. A partir da década de 1990, o artista começou a desaparecer da vida pública.

Em 2025, o legado de Sly voltou ao centro das atenções com o lançamento do documentário “O Legado de Sly and the Family Stone”, dirigido por Questlove. O filme retrata a ascensão e queda do grupo, com foco na genialidade e complexidade de seu líder.