Em dia de sorte, mulher ganha R$ 1 milhão no Programa Silvio Santos

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Uma mulher ganhou um prêmio de R$ 1 milhão durante o Programa Silvio Santos, apresentado por Patricia Abravanel, na noite deste domingo (8/6), no SBT. O fato virou assunto rápido nas redes sociais.

MILIONÁRIA ????

Participante ganha mais de 1 MILHÃO DE REAIS no Programa Silvio Santos!

O prêmio foi entregue em um quadro que envolvia a TeleSena, título de capitalização pertencente ao Grupo Silvio Santos. A sortuda se chama Tatiana Silva e é moradora de Palhoça, no interior de Santa Catarina.

Ela foi sorteada para disputar R$ 1 milhão no Painel do X. Ao tirar três fotos com o texto de R$ 1 milhão, a mulher foi à loucura, assim como Patricia Abravanel, que não disfarçou a felicidade.

"Esse dinheiro vem em boa hora, tenho certeza. Que vocês usem bem esse valor", desejou Patrícia, visivelmente emocionada.

O SBT já deu, pelo menos, 13 prêmios de R$ 1 milhão. Um deles foi no Show do Milhão, em 2003, ainda apresentado por Silvio Santos.