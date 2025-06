Repórter da Globo News leva susto ao vivo em cobertura de fuga de Zambelli

O país acompanha de perto a tentativa de fuga da deputada federal Carla Zambelli e a cobertura jornalística está intensa por isso. Marina Franceschini, repórter da Globo News, levou um susto ao vivo nesta manhã desta sexta-feira (6/6) ao passar as últimas informações a respeito.

A experiente repórter falava das possibilidades do recurso de Zambelli contra a condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) quando um tiro de canhão a desconcentrou: “Ui, que susto!” Não, felizmente não era uma nova tentativa de golpe como a de 8 de janeiro.

Marina, então, explicou: “É o ensaio, gente. É o ensaio da troca da bandeira”, disse sorrindo. Daniela Lima e Camila Bomfim, apresentadoras da Globo News, não resistiram e também caíram na gargalhada.

Entenda

A situação inusitada com Marina Franceschini aconteceu na cobertura da tentativa de fuga deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A Primeira Turma do STF condenou Zambelli por unanimidade a dez anos de prisão, além da perda do mandato, por invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e falsidade ideológica.

Alexandre de Moraes, relator do caso, os outros ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin , Cármen Lúcia e Luiz Fux votaram pela condenação, formando o placar de 5 a 0. O último voto, de Fux, foi dado em 14 de maio.

Na terça-feira (3/6) desta semana, o país e o STF foram surpreendidos por Zambelli que disse ter deixado o território nacional. No mesmo dia, a PGR pediu a prisão preventiva dela e bloqueio de seus bens.

No dia seguinte, quarta (4/6), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão da deputada federal. Ele também ordenou a Polícia Federal que inclua o nome da parlamentar na lista vermelha da Interpol.



Ainda na quarta, Carla Zambelli (PL-SP) , em entrevista à CNN Brasil, afirmou que não teme ser presa fora do país, apesar de ter sido condenada. “Eles vão tentar me prender na Itália, mas eu não temo, porque sou cidadã italiana e lá eu sou intocável”, declarou a parlamentar, que estava nos Estados Unidos e anunciou que pretende se estabelecer na Itália, país do qual também tem cidadania.

