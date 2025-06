Cantor sertanejo relata pânico em voo com gelo e pancada de chuva

(UOL/FOLHAPRESS) - O cantor Luan Pereira, de 21 anos, passou por um susto durante um voo neste domingo (8/6). Ele contou ter passado por uma tempestade de gelo.

"Hoje foi a maior turbulência no avião, pancada de chuva e tempestade de gelo", escreveu nos stories do Instagram.

Luan publicou fotos ao descer do avião e relatou o que sentiu durante o imprevisto. "Fiquei com tanto medo, mas Deus é o condutor do meu caminho", afirmou o cantor.

Fãs e seguidores reagiram ao post do sertanejo e agradeceram por ele estar bem. "Deus está contigo sempre", escreveu um perfil. "Deus no comando sempre!", respondeu outro.

Horas mais tarde, o artista publicou uma foto de joelhos enquanto rezava ao lado da mãe, Marizete Santana. "Oração de mãe. Tudo no tempo de [Deus]", escreveu Pereira antes de um show.