Água inspira a exposição de André Felipe Cardoso na Casa Fiat

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Com abertura nesta terça-feira (10/6), na Piccola Galleria da Casa Fiat, a exposição “Água mansa, vista brava” reúne um recorte da produção dos últimos cinco anos do artista goiano André Felipe Cardoso. São 10 obras – de diferentes suportes, como texto, fotografia, cestaria – resultantes de residências artísticas feitas por ele no período.

“A exposição representa um caminhar pelas mídias que trabalho, que são atravessadas pelo lugar onde estou”, afirma Cardoso. Nascido em Minaçu, no extremo norte goiano, e morador do Quilombo Alto Santa, em Goiás Velho, o artista, de 27 anos, coloca a água como ponto central de sua obra.

“Nessa exposição, falo muito sobre a água doce, de como os recursos hídricos do Centro-Oeste estão atrelados com o meu processo”, comenta ele, cujos trabalhos remetem a transformações do cerrado, em especial nos vales do Lago Serra da Mesa, do Rio Vermelho e do Rio Araguaia.

Muitas peças partem da cestaria, aspecto de seu trabalho que vem da herança familiar.

“Aprendi algumas coisas com a minha família. Depois que se aprende a técnica, o restante é experimentação”, diz Cardoso, que une o trançado de materiais vegetais com fotografia. O artista recolheu imagens de arquivos e livros, como “Encantos do Oeste” (1945), de Agenor Couto de Magalhães.

Curador da mostra, Jan Araújo afirma que o trabalho de Cardoso evoca tanto a beleza quanto a degradação do cerrado. Chama de “avesso do céu” os reflexos de matas ciliares, rios vermelhos e azuis, imagens que aparecem entre os trançados da cestaria.

“Água mansa, vista brava” é a primeira individual de Cardoso em Belo Horizonte. Ano passado, ele participou da coletiva “Camará”, apresentada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH). A mostra trazia o resultado do trabalho desenvolvido por 11 artistas que participaram de residências artísticas no projeto Bolsa Pampulha.

O trabalho em texto que integra a mostra nasceu em 2020, quando o artista participou de residência na Casa Voa, no Rio de Janeiro, e continuou a ser desenvolvido em 2023, quando ele participou do Bolsa Pampulha, na capital mineira. Cardoso terminou a obra para esta mostra na Casa Fiat, com intervenções no conjunto de páginas de livros que abordam a ação dos rios.

“ÁGUA MANSA, VISTA BRAVA”

Exposição de André Felipe Cardoso. Abertura nesta terça-feira (10/6), na Piccola Galleria da Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Às 19h, o artista conduz visita mediada à mostra. A galeria funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 21h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h. Até 27 de julho. Entrada franca.