Sinfônica de MG faz concerto para os namorados, no Palácio das Artes

O amor é tema do concerto dedicado aos namorados que a Sinfônica de Minas Gerais vai fazer nesta semana. Regido pelo convidado Helder Trefzger, diretor artístico da sinfônica capixaba, o grupo apresenta a BH a pianista Patrícia Yamazaki, de 16 anos, vencedora do 1º Concurso Nacional Ligia Amadio para Mulheres Solistas. Este prêmio leva o nome da atual regente do grupo mineiro.

Patrícia participa do “Concerto nº 21 para piano e orquestra”, de Mozart. O programa terá também a “Sinfonia nº 4 em ré menor” de Schumann, e a abertura da ópera “Oberon”, de Weber.

A apresentação ocorrerá na quarta-feira (11/6), às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Nesta terça (10/6), ao meio-dia, serão executados trechos do programa, com entrada franca. O teatro fica na Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro.