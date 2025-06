Astro de 'Parasita' brilha no filme 'Na teia da aranha', que estreia em BH

Um filme dentro de um filme. Ou melhor, uma comédia dramática sobre percalços na produção de uma obra-prima. A metalinguagem é o principal recurso narrativo utilizado pelo diretor Kim Jee-woon no longa sul-coreano “Na teia da aranha”, que estreou no Festival de Cannes em 2023 e chega a Belo Horizonte nesta quinta-feira (12/6), com sessões no UNA Cine Belas Artes.

Na trama, o cineasta Kim Ki-yeol (papel de Song Kang-ho, protagonista de “Parasita”, vencedor de quatro Oscars em 2020) concluiu recentemente as gravações de seu novo projeto. Está construindo a carreira como diretor, após assumir o legado de seu mestre Shin (Jung Woo-sung), cineasta que morreu em incêndio tentando gravar a cena perfeita.

Kim Ki-yeol conquistou público e crítica com o filme de estreia, mas isso não ocorreu nas outras produções dele. Frustrado com as críticas e determinado a honrar a memória de Shin, é atormentado por visões de um final alternativo para o novo longa, já concluído. Convencido de que precisa de outras ideias para lançar o filme perfeito, decide refazer a conclusão da história.

No entanto, Ki-yeol se vê diante de uma sucessão de empecilhos. O estúdio está alugado para a equipe de outro filme; os atores, verdadeiras estrelinhas, têm compromissos com outras produtoras. Para piorar, a Coreia do Sul dos anos 1970, quando se passa a narrativa, está sob ditadura militar e o roteiro precisa ser aprovado pela censura.

O longa de Ki-yeol é um filme noir, com direito a mistérios, traições, assassinatos, cenas em preto e branco e cenários sombrios.

Na nova versão, ele decide transformar as personagens femininas em verdadeiras femmes fatales. Porém, a ambiguidade moral deve ser despistada para enganar os censores, conservadores encarregados de aprovar a regravação.

“Na teia da aranha” se apropria de elementos do noir, como a narração em off do protagonista, mas a trama é, de fato, uma comédia.

Para terminar as filmagens em apenas dois dias, Ki-yeol se une à obcecada produtora Mi-do (Jeon Yeo-been) e a seu assistente, mas não tão fiel escudeiro, interpretado por Kim Dong-young.

O trio arma esquemas que beiram o crime. Tenta, a todo custo, incentivar os atores a colaborarem com o filme, mesmo que não o compreendam e achem que o diretor está louco ao usar uma (aparente) nova técnica: o plano-sequência.

É uma equipe difícil de lidar, em meio a segredos que colocam em risco a possibilidade de concluir o filme no prazo e com o nível que Ki-yeol almeja.

'Mocumentário'

Para acompanhar o drama interno, “Na teia da aranha” funciona como “mocumentário”, ou seja, um documentário fake, no estilo da sitcom “The office” (2005).

A câmera tem intimidade com os personagens e está presente nos momentos mais particulares e absurdos.

Enquanto passam os dias de gravação, mais segredos da equipe são revelados. O diretor, que parecia ser um artista inocente em busca de redenção, mostra-se cada vez mais contraditório e manipulado pelas próprias obsessões. A cada minuto, fica mais difícil acreditar que Kim Ki-yeol, em boa atuação de Song Kang-ho, seja o narrador mais confiável desta história.

“NA TEIA DA ARANHA”

Coreia do Sul, 2023, 135min. Direção: Kim Jee-woon. Com Song Kang-ho, Lim Soo-jung, Oh Jung-se e Jung Soo-jung. Em cartaz na sala 2 do UNA Cine Belas Artes, às 18h25.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria