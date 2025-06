Cantor Moisés Navarro homenageia Noel Rosa em seu novo álbum

Um tributo ao cantor, compositor e instrumentista Noel Rosa (1910-1937), assim é o álbum “Silêncio de um minuto” do cantor mineiro Moisés Navarro. O disco traz 10 canções do músico carioca e estará disponível no formato CD e nas principais plataformas digitais, a partir desta sexta-feira (13/6).

Com produção musical e arranjos de Ricardo Gomes, o trabalho traz participações das cantoras Alaíde Costa, Claudette Soares e Maria Alcina, e dos cantores Maurício Tizumba e Rômulo Fróes.

Moisés lembra que seu trabalho mais recente foi um álbum com canções de Gilberto Gil ("Aquele abraço, Gilberto Gil", 2022).

“Após o lançamento daquele disco, conversando com meu empresário Ricardo Homem, este sugeriu gravar um disco cantando Noel Rosa. Até me emocionei bastante na hora, pois cresci ouvindo Noel junto com meus pais. Com o assunto resolvido, ele foi separando vários álbuns, entre vinis e CDs, fomos ouvindo aquilo tudo e anotando as músicas. Separamos cerca de 60 canções e, a partir daí, fizemos a seleção até chegar ao número de 10 músicas. Diante disso, resolvemos, então, partir para a gravação de um álbum cheio, com as 10 que ficaram.”

Foi muito difícil chegar às 10 faixas. "Chorei demais da conta, pois tudo que ouvia me emocionava bastante", confessa Moisés. "Revisitar Noel Rosa me levou até a minha infância, na minha cidade natal, que é Pitangui (MG), quando ouvia músicas com meu pai e minha mãe. Lembro-me de meu pai ligando o rádio logo cedo, com a gente ainda tomando café para ir para a escola. Então, isso me fez revisitar um local que é muito íntimo, muito saudável e muito importante para a minha formação artística.”

Moisés gostou do resultado. “Foi muito prazeroso pesquisar sobre a vida de Noel Rosa. E depois das músicas escolhidas, a gente teve ainda o prazer de contar com o nosso diretor artístico, Paulo Henrique de Moura, que nos ajudou na direção do álbum. Ele é muito profissional, muito cuidadoso, haja vista o seu trabalho com a Alaíde e Claudette. É também um grande pesquisador da música popular brasileira, por isso, sabe tudo."

Participações especiais

Moisés revela que os convites para as participações ocorreram aos poucos. “Eles foram surgindo ao longo dessa caminhada. Liguei para o Thiago Marques, que é produtor da Alaíde Costa, Claudette Soares e Maria Alcina, dizendo-lhe que gostaria de ter a participação das três no disco. Ele mostrou meu trabalho para elas, que concordaram em gravar comigo. Alaíde foi a segunda a gravar e cantou 'Quando o samba acabou'."

“O primeiro a gravar foi o Rômulo Fróes, que cantou 'Silêncio de um minuto', seguido de Claudette Soares, com 'Feitio de oração'", conta Moisés.

"O cantor e multi-instrumentista mineiro Maurício Tizumba gravou 'Fita amarela', e Maria Alcina, 'Com que roupa'. Foi muito legal. Gravamos quase tudo no Estúdio Trampolim, em São Paulo. A única participação que gravei em BH foi o Tizumba, no estúdio Ricardo Gomes Produções."

O artista avisa que o álbum estará disponível, além das plataformas digitais, em CD físico na loja virtual da Companhia de Discos do Brasil. Quanto aos clipes, diz que estarão disponibilizados em breve no seu canal no YouTube.

“SILÊNCIO DE UM MINUTO”

Disco de Moisés Navarro, com 11 faixas. Disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (13/6)