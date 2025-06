Saulo Laranjeira e Paulinho Pedra Azul dividem o palco nesta sexta-feira

Eles se conheceram ainda pequenos em Pedra Azul, cidade do Vale do Jequitinhonha. Para celebrar mais de 60 anos de amizade, Saulo Laranjeira e Paulinho Pedra Azul apresentam o show “A arte do encontro” nesta sexta-feira (13/6), no Palácio das Artes.

Saulo é ator, comediante, cantor, compositor, apresentador e criador de personagens populares como o político João Plenário do programa “A praça é nossa”, atração do SBT/Alterosa. Paulinho é cantor, violonista, poeta, artista plástico e autor do sucesso “Jardim da fantasia”.

“Talvez eu faça algum texto, algum poema, mas o show é bem musical. Somos muito irmanados nessa história de nossas carreiras, não só pelo fato de sermos de Pedra Azul, mas pela nossa amizade, que sempre foi muito forte”, diz Saulo Laranjeira.

A dupla estará acompanhada por Clóvis Aguiar (teclados), Alexandre da Mata (violão e guitarra), Fabiano Zan (sax e flauta) e Serginho Silva (percussão).

“Cantarei algo do compositor e poeta baiano Elomar, algo mais na linha de seresta, relembrando os nossos momentos na adolescência”, adianta Laranjeira.

Paulinho Pedra Azul conta que ambos fariam shows solo em 2025, mas se empolgou ao receber o convite para repetir o espetáculo em dupla realizado há dois anos.

“Vamos mudar uma coisa ou outra, uma música aqui e outra ali. E o Saulo sempre com essa parte de humor dele”, adianta.

“Aceitei o convite na hora, pois somos amigos de infância, com as mesmas influências. E ele também queria deixar um pouco de lado essa coisa do humor e partir para o amor”, explica Paulinho.

A missão de Saulo

“Aos 73 anos, para eu subir ao palco e cantar, só vale se for para sentir emoção e que estou cumprindo a minha missão. É muito emocionante estar ao lado de Paulinho”, afirma Saulo.

“As pessoas me reconhecem como humorista, mas ficará para outra oportunidade, porque estando com Paulinho, a principal coisa é a música e a poesia dela. Pode até ser que num momento de improviso eu faça algo de humor na linha regional, que é a minha praia”, comenta o humorista.

Os dois iniciarão a noite juntos com “O pedido” e “O violeiro”, ambas do compositor Elomar. “Eu e Saulo conhecemos Elomar há muitos anos, sempre abro meus shows com uma canção dele. É também a hora de homenageá-lo, pois já está com 87 anos”, explica Paulinho.

Causos

O público assistirá a momentos solo dos dois. “O show não tem nada de alta produção, é uma coisa bem descontraída. Vamos brincar um pouco no palco, contar uns causos sobre a nossa amizade, a nossa vida lá em Pedra Azul”, diz o cantor e compositor.

Paulinho revela que incluiu em seu repertório “The long and winding road”, de Paul McCartney e John Lennon. “Esta música fala de estrada e é linda. Escolhi por causa da influência dos Beatles na minha vida. Tínhamos até uma banda em Pedra Azul que se chamava The Giants e cantava muitas canções deles”, conclui.

“A ARTE DO ENCONTRO”

Show de Saulo Laranjeira e Paulinho Pedra Azul. Nesta sexta-feira (13/6), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Plateia 1: R$ 240 (inteira), R$ 120 (meia) e R$ 130 (ingresso solidário). Plateia 2: R$ 200 (inteira), R$ 100 (meia) e R$ 110 (solidário). Plateia superior: R$ 140 (inteira), R$ 70 (meia) e R$ 80 (solidário). Venda online na plataforma Eventim. Informações: (31) 3236-7400.

