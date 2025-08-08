Léa Freire, Filó Machado e Arismar do Espírito Santo tocam na praça em BH

A série “BH instrumental” receberá amigos há mais de 40 anos: a pianista e flautista Léa Freire, o violonista e compositor Filó Machado e o compositor e multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo. O trio vai se apresentar sábado (9/8), a partir das 17h30, na Praça Floriano Peixoto. Outras atrações são os mineiros Cissa do Cavaco, Wallace Gomes e DJ Naroca.

Léa diz que ela, Filó e Arismar planejam mostrar repertório autoral, com direito a improvisos. “Os dois são meus professores, convivemos desde a década de 1970. Nosso encontro é muito simples, pois somos da escola de tocar de ouvido. A gente não passa vontade: você toca o que quiser e os outros te acompanham”, diz ela.

“Vamos nos divertir muito, porque tocar com esses gênios é muito prazeroso. Além disso, gosto das surpresas e os dois são imprevisíveis”, adianta Léa.

Nos anos 1970, ela e Filó costumavam ensaiar para apresentações em duo. “Nos shows, acabava que a gente tocava outras músicas e não as ensaiadas. Dava vontade na hora e a gente fazia. O Arismar tem facilidade harmônica enorme, vai mudando as harmonias e acho isso o máximo. Já o Filó não muda só a harmonia, ele muda de música no meio do show. É maravilhoso, me divirto muito”, conta a flautista.

“A esta altura do campeonato, só faço aquilo que me dá prazer. Se não tocar, fico doente”, comenta Léa. A princípio, o repertório terá composições do trio e, possivelmente, standards de Tom Jobim, João Donato e Luiz Eça. Mas Lea avisa: “Vamos ver lá na hora”.

Arismar do Espírito Santo promete: "Vai ser uma delícia, um grande show" Paulo Rapoport/divulgação

O 'baixão' do sete cordas

Arismar do Espírito Santo diz que é uma alegria se apresentar com Léa e Filó. “Vou tocar um violão de sete cordas, o Filó um de seis, e a Léa, flauta e piano. Ficou muito legal, porque os três harmonizam. E ainda tem o grave do sete cordas, que dá um baixão. Estou muito feliz de voltar a Minas Gerais. Vai ser uma delícia, um grande show. O público vai adorar”, promete.

A flautista e pianista paulistana, de 68 anos, trabalhou com Hermeto Pascoal e Joyce Moreno, escreve arranjos para orquestras do Brasil e do exterior. Em 2022, ela foi tema do documentário “A música natureza de Léa Freire” e, em 2023, ganhou homenagem da Associação Nacional de Flautistas dos Estados Unidos.

Multi-instrumentista e compositor, Arismar do Espírito Santo, paulista de 69 anos, tem mais de cinco décadas de carreira e lançou 14 álbuns. O paulista Filó Machado, de 74, é compositor, cantor e multi-instrumentista, tem 13 álbuns e parcerias com Djavan, João Donato e Michel Legrand.

BH INSTRUMENTAL

Com Léa Freire, Arismar do Espírito Santo e Filó Machado. Abertura: Cissa do Cavaco e Wallace Gomes. DJ Naroca nos intervalos. Sábado (9/8), a partir das 17h30, na Praça Floriano Peixoto, Santa Efigênia. Entrada franca.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> ROCK DO BEM

As bandas Lurex, Pink Floyd Collection, Locomotive e Urbana 2 se apresentam no Rock do Bem, sábado (9/8), a partir das 14h, no Shopping do Avião (Avenida Babita Camargos, 1.295, Cidade Industrial). Ingressos: R$ 40 (camarote) e R$ 20 (pista), à venda na plataforma Sympla. A renda será destinada à compra de prótese para Catarine, mulher de Reinaldo Amand, vocalista da Lurex, que sofreu um acidente. Participação do DJ Dom Glauco.

>>> FESTIVAL TIZUMBA

Maurício Tizumba, Tambor Itinerante, Guarda de Congo Velho Nossa Senhora do Rosário e a cantora Fran Januário são atrações de sábado (9/8), às 16h30, na Praça Amadeo Lorenzzato, no Bairro Pilar. Com entrada franca, o Festival Maurício Tizumba leva tradições do universo musical afro-mineiro às regionais de BH. Acesso gratuito.

>>> PROJETO ODOYA

O cantor, compositor e multi-instrumentista Douglas Felipe apresenta o show “Afro” no sábado (9/8), às 14h, no Mercado da Lagoinha (Avenida Presidente Antônio Carlos, 821, Lagoinha). Acesso gratuito.

>>> FILARMÔNICA NA PRAÇA

Em comemoração ao Dia dos Pais, a Filarmônica de Minas, regida pelo maestro José Soares, faz concerto no domingo (10/8), às 11h, na Praça da Liberdade. No repertório, Richard Wagner, Smetana, Saint-Saëns, George Gershwin, Leonard Bernstein, Astor Piazzolla, Nelson Ayres e Duda do Recife. Acesso gratuito.

>>> ÓPERA ITALIANA

Os cantores Carlo Maria Cantoni, Maria Ratkova e Giuseppe Tedeschi se reúnem no espetáculo “As belas vozes da ópera italiana” neste domingo (10/8), às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). No programa, trechos de “Rigoletto” e “La traviata” (Verdi), “Sansão e Dalila” (Saint-Saëns) e “Tosca” (Puccini). Ingressos: R$ 300 (inteira) e R$ 190 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível). À venda na bilheteria e na plataforma Sympla.