'Nasci para ser Dercy' volta à capital, no Centro Cultural Unimed-BH Minas

Grace Gianoukas teve um único encontro com Dercy Gonçalves (1907-2008). No final da década de 1980, o extinto Jornal da Tarde, de São Paulo, reuniu seis jovens atrizes para assistir a um espetáculo de Dercy. Depois, foram encontrá-la no camarim. “Meninas, não fiquem mostrando o corpo de vocês a torto e a direito. Deixem para mostrar os peitos na minha idade, pois isso é transgressor. Antes disso, é exploração sexual”, foi a dica que ouviram da veterana. Naquela altura, ela estava com 80 anos.

Grace saiu do encontro impressionada com a inteligência daquela mulher. Nunca mais a viu, e só foi pensar mais seriamente nela mais de três décadas depois, quando recebeu um convite do dramaturgo e diretor Kiko Rieser, que ela tampouco conhecia: viver Dercy no palco.

“Nasci para ser Dercy” volta a ser apresentado em Belo Horizonte, com sessão única amanhã (9/8), no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Desde a estreia na cidade, em junho de 2023, a montagem coleciona prêmios. Em 2024, Grace venceu como Melhor Atriz o Shell e o APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte). Já Kiko Rieser recebeu o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Dramaturgia Original.

No monólogo, ela interpreta Vera Finarelli, atriz que vai fazer um teste para representar Dercy em um filme. Quando chega ao estúdio, se vê sozinha. Uma gravação (voz de Miguel Falabella) explica que ela está em um teste de elenco automatizado.

Assim que a câmera é ligada, ela faz uma cena uma vez. Pede para fazer de novo e ninguém responde. Na terceira tentativa, Vera se revolta com o roteiro, pois estão pintando Dercy como uma velha louca que só fala palavrão. A partir desse momento, Vera começa a contar fatos marcantes da vida da atriz, tanto pessoais quanto profissionais.

“A personagem conta da primeira vez da Dercy, quando ela, virgem, praticamente sofreu um estupro; de como ela enfrentou a ditadura; como ela levou a interpretação para um estilo mais natural. A Dercy vai ‘baixando’ para contar esses episódios. Dessa maneira, vai ficando claro a importância dela para a mudança de comportamento dentro do teatro que influenciou gerações”, explica Grace.

Ao recuperar a trajetória da atriz, humorista e cantora que viveu até os 101 anos, a montagem busca reconhecer a relevância de Dercy para além dos estereótipos.

Escudo protetor

“Assisti a muitas entrevistas dela para entender o gestual. Também procurei pessoas que a conheceram na intimidade. Fui me apaixonando por ela, tanto que construí primeiro a Dolores Gonçalves Costa (seu nome de nascença), que construiu a Dercy como um escudo protetor para essa mulher que sofreu tanto”, acrescenta Grace.

Além de atriz, Grace é dramaturga, diretora e produtora. Criou o projeto “Terça insana”, que lançou uma pá de humoristas nos últimos 25 anos.

A atriz vem intercalando “Nasci para ser Dercy” com a televisão. No ano passado, fez a novela “Família é tudo”. Vem se preparando para começar, no fim deste mês, as gravações de “Êta mundo melhor!”, trama das seis da Globo.

“NASCI PARA SER DERCY”

O espetáculo será apresentado sábado (9/8), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Ingressos: Plateia 1 – R$ 120 e R$ 60 (meia). Plateia 2 – R$ 100 e R$ 50 (meia). À venda na bilheteria e no Sympla.

