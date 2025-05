Hérnia de disco: Miguel Falabella volta à peça após cirurgia; entenda

Miguel Falabella volta a peça após cirurgia. Como funciona o tratamento de dores de hérnia de disco?





Após uma cirurgia de hérnia de disco realizada no dia 2 de maio, o ator e diretor Miguel Falabella já tem data para retornar aos palcos. A partir do dia 22 de maio, ele se apresenta novamente com a peça “Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum”, em cartaz em São Paulo.

O artista de 68 anos compartilhou nas redes sociais que já está em casa e em processo de recuperação com sessões de fisioterapia. “Recebi muitas mensagens de gente que teve essa dor e sabe o que é. Obrigado pelas boas vibrações, pois tenho certeza que ajudaram muito”, escreveu em seu Instagram.

O que é a hérnia de disco?



A hérnia de disco é uma condição em que parte do disco intervertebral, que atua como amortecedor entre as vértebras da coluna, se desloca e comprime as raízes nervosas. Essa compressão pode causar dor intensa, formigamento, fraqueza muscular e até perda de função em casos mais graves.

A região lombar é a mais comumente afetada, mas a hérnia também pode ocorrer na cervical ou na torácica.

Controle da dor no pós-cirúrgico



De acordo com o neuro-ortopedista Luiz Felipe Carvalho, o tratamento deve ser personalizado, mas o controle da dor é um dos pilares centrais da recuperação. “A gestão da dor é fundamental para o bem-estar do paciente e para que ele possa seguir com a reabilitação de forma eficaz e segura. Após a cirurgia o paciente deve passar por um plano de reabilitação que inclua fisioterapia, fortalecimento muscular, reeducação postural e acompanhamento médico contínuo”, diz o especialista.

Neuro-ortopedista Luiz Felipe Carvalho Dandi Albuquerque/Divulgação

“A fisioterapia é fundamental nesse processo, ela age diretamente na recuperação da mobilidade, no fortalecimento da musculatura de suporte da coluna e na prevenção de novas crises”, ressalta o médico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia