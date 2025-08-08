Assine
STREAMING

‘Wandinha’ escapa da ‘maldição da segunda temporada’

Com trama ainda mais sombria, série da Netflix agrada fãs em seu retorno. Últimos episódios da segunda temporada serão liberados em 3 de setembro 

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
08/08/2025 04:00

A atriz Jenna Ortega, caracterizada como Wandinha, ergue com pinça olho postiço, na altura de seu olho esquerdo 
A atriz Jenna Ortega teve que treinar habilidades como o manejo de canivete suíço, para cenas dos novos episódios crédito: Netflix/Divulgação

A longamente aguardada segunda temporada de “Wandinha” não decepcionou. Pelo menos é o que dizem os fãs nas redes sociais, após a estreia dos quatro primeiros episódios, liberados pela Netflix na última quarta-feira (6/8). O destaque vai para a complexificação da trama, desta vez ainda mais sombria e macabra.

Prova disso é que, se na primeira temporada o maior desafio de Jenna Ortega para construir a protagonista foi aprender a tocar violoncelo, desta vez a atriz de 22 anos precisou treinar com um canivete suíço, um machado e espadas. Para se preparar para as gravar cenas, ela ouvia ruídos industriais nos fones de ouvido.


Embora a série tenha conquistado diferentes gerações, atingindo públicos “dos 8 aos 80 anos”, como destacou o criador Al Gough em entrevista coletiva realizada no final de julho, e se tornado uma febre especialmente entre crianças e adolescentes, vale lembrar que a classificação indicativa da série, inspirada no quadrinho “A família Addams” (1938), do cartunista Charles Addams, é 16 anos.


Campanha promocional

A produção ganhou ativações promocionais em São Paulo e em Xique-Xique, no interior da Bahia. Na capital paulista, um mural foi pintado na região do Minhocão, com Wandinha ironizando o apelido “viaduto praia” dado ao local.


Já em Xique-Xique, cidade com cerca de 40 mil habitantes que virou meme nas redes sociais, a campanha apareceu em um outdoor com a frase “Ninguém me entende aqui em Xique-Xique, Bahia”. Uma brincadeira com o contraste entre o estilo gótico da personagem e a realidade das cidades do interior.


“Ninguém tinha expectativas maiores do que as nossas para a segunda temporada, porque a tal da ‘maldição da segunda temporada’ é bastante conhecida”, disse Miles Millar, o outro criador da série.

Quem ganha destaque?


Com maior foco na Família Addams, a segunda temporada traz também um abalo na relação entre as melhores amigas Enid (Emma Myers) e Wandinha. Com a chegada de uma nova aliada para a protagonista, Enid começa a se sentir insegura e vê a amizade ameaçada.


Apesar de algumas críticas à divisão da nova temporada em duas partes, o quarto episódio termina de forma promissora. Entre o público, as expectativas estão altas para a participação de Lady Gaga, que só aparece na segunda parte, disponível a partir de 3 de setembro, e para descobrir se haverá uma cena tão marcante quanto o icônico baile de formatura da primeira temporada. Série em língua inglesa mais assistida da Netflix, a terceira temporada de “Wandinha” já foi confirmada. 


“WANDINHA”
• Os quatro primeiros episódios da segunda temporada estão disponíveis na Netflix. Os capítulos restantes chegam à plataforma em 3 de setembro.

