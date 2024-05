Martin Freeman, 52, falou sobre suas cenas de sexo com Jenna Ortega, 21, no filme "Miller's Girl".





A atriz da série "Wandinha" protagonizou um momento sexual com ator 30 anos mais velho em "Miller's Girl", longa-metragem lançado nos Estados Unidos no início do ano. Na trama, ela vive uma jovem que se envolve com seu professor de escrita criativa.





Em entrevista recente ao jornal The Times, Martin Freeman voltou a falar sobre as polêmicas cenas que viralizaram nas redes sociais. O ator defendo o projeto e afirmou que é uma produção "adulta e repleta de nuances".





Freeman tentou explicar que não está defendendo relacionamentos com grande diferença de idade: "Isso não quer dizer que [um romance com uma grande diferença de idade] é ótimo".





Por fim, ela faz uma comparação com a representação do holocausto no cinema: "Isso é uma pena. Precisaremos condenar Liam Neeson por estar em um filme sobre o Holocausto?"