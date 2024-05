O treinador de boxe Josh Popper virou uma subcelebridade após assumir namoro com a cantora Madonna, em fevereiro de 2023.

De lá pra cá, Josh tem sido visto com frequência com a rainha do pop em registros nos ringues de lute da academia onde o treinador da aulas. Ele, inclusive, foi o escolhido para a performance de “Vogue”, em uma apresentação da cantora em Nova York.

Na ocasião, o casal segurou cartões de pontuações enquanto dançarinos executavam movimentos sensuais em uma passarela.



Vale lembrar que, a cada show do “Celebration Tour”, Madonna recebeu uma pessoa diferente para performar a música. Salma Hayek, Cardi B, Ricky Martin e Kylie Minogue são alguns nomes que já se apresentaram ao lado de Madonna.

Voltando ao namorado da artista… Josh tem 30 anos e é de Nova Jersey. Ele foi vencedor do torno Ring Masters na categoria peso-pesado, competição que ocorreu no Madison Square Garden.



Popper também praticou futebol americano. Ele jogou pela Rowan University. Após a faculdade, frequentou o minicampo do Arizona Cardinals, em 2016. Também teve uma passagem pelo Indianapolis Colts, mas não rendeu em nenhum dos clubes.