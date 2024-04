Madonna se apresenta no Brasil dia 4 de maio, na praia de Copacabana. Nessa quarta-feira (24/4), a produção do evento confirmou o DJ norte-americano Diplo como o responsável pela abertura do show.

O artista tem uma relação de longa data com a música brasileira, especialmente com o funk carioca. Diplo tem parcerias com Anitta, Pabllo Vittar, Deize Tigrona e Bonde do Rolê. Além disso, em 2008, ele produziu o documentário “Favela on Blast”, que registra os famosos bailes do Rio de Janeiro.

O DJ deve subir ao palco às 20h para tocar um set com curadoria de músicas brasileiras que vão aquecer o público antes da entrada da diva pop, prevista para às 21h30.

Depois do anúncio, Diplo compartilhou o amor pela capital fluminense nas redes sociais. “Te amo muito, Rio. Você sempre foi a minha cidade favorita no mundo”, escreveu.

“Desde a primeira vez em 2004, eu me apaixonei. Tudo o que eu sabia sobre a cultura e a música do povo virou de cabeça para baixo quando fui aos bailes funk cariocas. Foram 20 anos de inspiração: voltei para trabalhar em projetos musicais, me apaixonei muitas vezes, bebi muita cachaça, fiz um documentário, me apresentei em clubes e festivais, aprendi um idioma e tive a sorte de fazer músicas para as maiores estrelas pop do país”, disse em referência a parceria com Anitta.

“Para mim, voltar a me apresentar com Madonna no próximo mês será talvez o maior evento de toda a minha vida. Então, por favor, venham no dia 4 de maio e postem seus pedidos abaixo. Valeu!”, finalizou.

Quem é Diplo

Diplo é o nome artístico de Thomas Wesley Pentz, DJ e produtor musical norte-americano de 45 anos. Responsável por diversos hits, Diplo - abreviação de Diplodocus, uma espécie de dinossauro - já lançou músicas com nomes como Justin Bieber e Sia, produziu para Beyoncé e Usher e foi 3 vezes ganhador do Grammy.





Essa será a segunda vinda do artista ao Brasil neste ano. Em março ele se apresentou no primeiro dia do festival Lollapalooza, em São Paulo.