Faltam menos de duas semanas para o aguardado show de Madonna no Brasil. A cantora se apresenta no sábado, dia 4 de maio, na praia de Copacabana.

A expectativa é de que este seja o maior show da carreira da artista - e um dos maiores da história da música - com um público de mais de um milhão de pessoas.

O evento é gratuito e deve começar às 21h30, com previsão de duas horas de duração. Essa será a única apresentação da Celebration Tour (turnê que comemora os 40 anos de carreira da rainha do pop) na América Latina.

Será também a quarta passagem de Madonna pelo Brasil, que desde 2012 não faz shows por aqui. Dados da prefeitura do Rio estimam que o show contribuirá com um impacto econômico total de R$ 267 milhões.

Segundo uma pesquisa realizada pelo AIRBNB, Belo Horizonte é a segunda cidade com o maior número de interessados em viajar para ver a apresentação. A capital mineira ficou atrás apenas de São Paulo.

A pesquisa ainda mostrou que o mega show vai atrair públicos de cidades do exterior como Buenos Aires, Santiago, Bogotá e Paris.

Transporte



Desde os primeiros rumores de que Madonna viria para um show no país as buscas por passagens de avião com destino ao Rio de Janeiro cresceram exponencialmente.

Para atender a demanda dos fãs, a Azul, companhia parceira do show, chegou a anunciar voos extras saindo de Confins com destino ao Galeão, no Rio de Janeiro.

Em busca realizada na manhã desta quarta-feira (24/4) pelo Google Flights, ferramenta de monitoramento de passagens da Google, os preços de passagens aéreas saindo da capital mineira na sexta (3/5) e retornando no domingo (5/5) variam entre R$ 1.289 a R$ 6.858.

Quem quiser pagar mais barato pode adquirir uma passagem de ônibus com valores a partir de R$ 300 no site da Buser.





Hospedagem

A demanda por hotéis na cidade maravilhosa também está alta. Em Copacabana, onde acontece o show, as opções são reduzidas, pois o bairro já tem mais de 80% de ocupação nas hospedagens. As reservas no Copacabana Palace, por exemplo, já estão esgotadas.

Em alguns hostels (hotéis com quartos compartilhados) é possível pagar R$ 500 em duas diárias. Um quarto individual no Ibis está custando R$ 2.259, já no Hilton, o valor é de R$ 7604.

Para os que estão em busca de valores um pouco mais em conta, também é possível achar algumas acomodações no AIRBNB. Outra opção é se hospedar em bairros próximos como Ipanema e Botafogo.

Na disputa para ver a diva de perto vale de tudo, até aluguel de barco. A alternativa tem feito sucesso, mas é válido lembrar que, no dia do evento, as embarcações deverão passar por uma fiscalização além de respeitar uma distância mínima de 200 metros da areia.

Finalizados os gastos com transporte e hospedagem, também é recomendado reservar algo em torno de R$ 50 a R$ 200 por dia para gastar com alimentação.

Dicas extras



O Itaú, patrocinador oficial do evento, divulgou algumas dicas para curtir o show em segurança. Confira:



O show acontece nas areias da praia de Copacabana. Por isso, escolha calçados confortáveis;



No dia algumas vias estarão bloqueadas, recomendamos o uso do metrô. As estações Cardeal Arcoverde e Siqueira Campos são as mais próximas do local;



Use sua carteira digital e mantenha-se seguro. Proteja-se desligando a aproximação do seu cartão;



Como todo grande evento, é importante manter-se hidratado. Cuide da sua saúde e do seu bem-estar para ter a melhor experiência.



Clientes do banco têm até R$ 300 de desconto na reserva de hotéis na Decolar e até 20% em viagens de ônibus com a Clickbus.

A empresa também está distribuindo ingressos para clientes que possuem cartões Itaú e querem ver Madonna de pertinho na área vip. Ao todo, a promoção “Vai de Itaú para Copacabana” vai sortear 750 pares para quem se cadastrar através do site www.vaideitau.com.br

Por fim, quem quiser ver a artista no conforto de casa poderá assistir a transmissão ao vivo realizada pelo grupo Globo (GloboPlay, Multishow e TV Gblobo).