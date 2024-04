A cantora Ivete Sangalo está sendo muito elogiada por sua participação no desfile da Misci. Ela fechou o evento nessa terça-feira (23/4) com o que a internet chamou de “catwalk” perfeito. Na passarela, a cantora usou um terno e saia longa na cor marrom.

O desfile apresentou a coleção “Tenda Tripa”, inspirada na profundidade da cultura interiorana do Brasil. A direção criativa é de Airon Martin. A plateia continha grandes nomes, como Sasha Meneghel, Chay Suede, Emicida, Celina Locks, Bella Campos, Maísa Silva e Rafa Kalimann, que tietaram Veveta.

Mas os maiores elogios vieram dos fãs na internet. “A Ivete Sangalo servindo um catwalk muito melhor que muitos influencers por aí”, elogiou um perfil. “ELA SABE FAZER DE TUDO!!! DIVAAAAAAA”, escreveu outro. “Como pode ela exalar carisma apenas ANDANDO ??????????”, comentou um terceiro.

Ainda nessa terça-feira, Ivete anunciou que vai leiloar o figurino utilizado durante o show do Big Brother Brasil 24. O valor arrecadado será destinado a uma instituição que acolhe pessoas em vulnerabilidade no sertão nordestino, a ONG Amigos do Bem, com sede em São Paulo.

A ação também conta com participação do Instituto Ivete Sangalo e apoio da Latam, que patrocina a turnê em comemoração aos 30 anos de carreira da cantora. "Leilão do bem embarque nessa. Leve o look da Ivete pra casa e ajude os projetos do Amigos do Bem [...] Seu lance ajudará milhares de pessoas no sertão nordestino!", escreveu a cantora.

Os lances podem ser dados, pela internet, até a próxima terça-feira (30/4). Até a publicação da reportagem, o valor do look era de R$ 1899.