No próximo sábado (6/4), começa o Brazil Conference. O evento realizado pela Universidade de Harvard e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) conta com personalidades como Juliette, Karol Conká, Ivete Sangalo, Seu Jorge, Sônia Guajajara e Gil do Vigor na programação.



O Brazil Conference é considerado a principal conferência realizada pela comunidade brasileira fora do país, reunindo acadêmicos, líderes e representantes de diversos setores e empresas brasileiras para discutir temas abrangentes, como política, economia e cultura. Os 1,2 mil ingressos para assistir presencialmente à conferência, em Boston, já estão esgotados, mas as atividades serão transmitidas ao vivo e gratuitamente pelo YouTube.



Em suas redes sociais, Juliette prepara uma live para logo mais, como um “esquenta” para sua palestra no final de semana. Sua participação deve abordar histórias que inspiram o Brasil. “Eu vou fazer em português, é claro, porque eu não sei falar inglês. Mas é um tema bem bacana, com várias personalidades do Brasil”, disse.



Já a Mamacita participará de um painel focado em música. Karol Conká vai compartilhar sua experiência no painel “O Poder da música de inspirar os sonhos de um jovem brasileiro”. Ivete Sangalo participará de discussão sobre Cultura, Esporte e Influência Digital.



A Brazil Conference é realizada desde 2015 pela comunidade brasileira de estudantes na região de Boston. A ideia é atrair cada vez mais atenção global para o país e impulsionar o desenvolvimento do Brasil por meio da inovação, discussões impactantes e colaboração.



A programação, com os horários de cada palestra, ainda não foi divulgada, mas a organização do evento divulgou lista completa dos participantes: