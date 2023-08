SIGA NO

Juliette em um supermercado nos Estados Unidos Reprodução/Instagram Desde sua saída do Big Brother Brasil 21, há pouco mais de dois anos, a vida de Juliette tem sido uma montanha-russa de experiências. Nesta terça-feira (8/8), ela surpreendeu os seguidores ao mostrar sua primeira ida a um supermercado desde o fim do reality. O momento foi registrado durante um passeio da campeã do programa da Globo nos Estados Unidos.

"Minha gente, é a primeira vez que entro num supermercado depois de tudo. Isso é muito legal", afirmou, rindo com os amigos, dizendo que iria comparar os produtos americanos com os brasileiros.

Durante o passeio pelos corredores, ela demonstrou interesse em comprar pão integral, mas sua amiga a surpreendeu retornando com um bolo. "É de banana", defendeu-se a amiga, entre risos.

"Embalagens diferentes, que lindas", elogiou Juliette, na parte de cosméticos. Além de compartilhar essa excursão de descoberta pelo supermercado, a artista tem curtido atrações de Miami e Orlando, onde aproveita férias relaxantes e visita os famosos parques da Disney.

No entanto, nem todas as interações foram repletas de positividade. A apresentadora de eventos esportivos e consultora de imagem, Syomara Bragança, relatou nas redes sociais um encontro com Juliette e Kaique nos bastidores da competição de crossfit.

"Eu não ia falar nada não, mas eu vou falar. Decidi. A gente acabou de encontrar quem aqui?", perguntou Syomara a um colega, que respondeu: "O Kaique e a namorada".

A apresentadora, então, seguiu: "E ela não foi muito educada com a gente, não, tá?! Vocês sabem de quem eu estou falando, né?".