Anitta nega namoro com Juliette: 'Irmãs e solteiras'

677

Juliette e Anitta se tornaram amigas logo após o fim do BBB 21. A funkeira ainda estimulou a paraibana a se lançar na música (foto: Reprodução/Instagram)



Por conta da proximidade entre Anitta e Juliette, pipocam boatos nas redes sociais que as duas estariam namorando. Mas a Poderosa esclareceu que não existe nenhum relacionamento amoroso entre as duas e ainda contou o status de relacionamento delas. Por conta da proximidade entre Anitta e Juliette, pipocam boatos nas redes sociais que as duas estariam namorando. Mas a Poderosa esclareceu que não existe nenhum relacionamento amoroso entre as duas e ainda contou o status de relacionamento delas.









Leia também: Anitta diz que não se arrepende de ter votado em Lula Nos comentários, diversos fãs compartilharam prints de publicações nas redes sociais de fotos e vídeos que falam do namoro entre as duas, até como começou a história: ‘Tudo começou com um beijo”, diz um post na legenda.

Juliette e Anitta se tornaram amigas logo após o fim do BBB 21. A funkeira ainda estimulou a paraibana a se lançar na música. Recentemente, as duas viajaram de férias, junto com Jade Picon, Lexa, Mc Guimê, Marina Sena, Vivi Wanderley e Juliano Floss.





Na viagem, Anitta foi vista em clima de romance com o ator italiano Simone Sussina. Apesar de os fãs perguntarem sobre o possível namoro com o galã de ‘365 dias’, a cantora não se pronunciou sobre o caso.