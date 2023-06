Apresentadores protestam contra Gusttavo Lima em Festa de São João

677

%uD83D%uDEA8VEJA: Após Gusttavo Lima proibir a transmissão do seu show durante o São João de Caruaru, repórteres protestam: "Se não tem show pra vocês, não tem show pra gente."



pic.twitter.com/B7S6pEZBPE %u2014 CHOQUEI (@choquei) June 25, 2023

O cantor Gusttavo Lima se apresentou, na última quinta-feira (22/6), na Festa de São João de Caruaru (PE). Mas a transmissão ao vivo do show foi proibida, o que causou revolta nos apresentadores Wagner Salles e Hevelly Cavalcante, do portal ‘Caruaru de Notícias’. Eles resolveram fazer um protesto contra o cantor. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais nesta segunda (26/06).

Segundo o portal, a transmissão do show do ‘Embaixador’ foi proibida pela produção do cantor, que ressaltou que qualquer veiculação de vídeos da apresentação por empresas de comunicação resultaria em processos judiciais.

Wagner Salles comunicou ao público que o show não seria transmitido e resolveu fechar a janela do estúdio que dava a para a festa. “Muito simbólico o que eu vou fazer agora aqui. Se não tem show para vocês, não tem show para a gente”, diz.

Em seguida, ele anuncia que o portal irá substituir a apresentação de Gusttavo Lima pela transmissão da festa de São João de Campina Grande (PB). As duas cidades disputam o título de maior festividade junina do país.

Segundo as redes sociais, após um tempo, a equipe do ‘Embaixador’ liberou que o canal da Prefeitura de Caruaru transmitisse o show. Além de Gusttavo Lima, Ivete Sangalo também proibiu a transmissão de seu show, na abertura do São João de Caruaru, no dia 3/6.

Na ocasião, Wagner manifestou sua indignação. “É uma pena. Esta é uma festa do povo, para o povo, Ivete está cantando em um local público. A gente não vai poder mostrar para vocês. Particularmente, a minha animação acabou. Decepcionante essa situação”, disse.