Gusttavo Lima recusa patrocínio de R$ 120 mil da prefeitura de BH

PBH diz que cantor justificou "motivos de força maior" (foto: Gusttavo Lima/Site oficial/Divulgação) O cantor sertanejo Gusttavo Lima recusou um patrocínio da Prefeitura de BH (PBH), no valor de R$ 120 mil, em um edital do programa “Belo Horizonte 4 Estações”. O artista se apresentou na capital mineira no último dia 1º de abril em uma edição do seu projeto “Buteco do Gusttavo Lima”, realizado no Mineirão, na região da Pampulha.

15:52 - 19/05/2023 Fiscais são subornados com peças de carne para alertar sobre vistorias A rescisão entre o cantor e a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) foi publicada nesta sexta-feira (19/5), no Diário Oficial do Município (DOM), informando que não há prejuízos para a prefeitura. Em nota, o órgão disse que a empresa “Patrícia Sol Eventos” (produtora do evento) solicitou o cancelamento do patrocínio após a formalização do contrato e a entrega da documentação, justificando “motivos de força maior”.

O Estado de Minas procurou a assessoria do cantor sobre a recusa do patrocínio da PBH, mas até o momento não houve resposta.

Já a PBH enviou a seguinte nota:

A Belotur informa que o evento ‘Buteco do Gusttavo Lima’ foi um dos projetos contemplados pelo ‘Belo Horizonte 4 Estações’, edital de fomento a eventos com potencial turístico na capital mineira. O objetivo deste edital é diversificar o calendário da cidade, apoiando eventos que movimentam a cadeia produtiva do turismo no município. O projeto supracitado foi submetido ao edital pela produtora ‘Patrícia Sol Eventos’ e foi contemplado na cota de 120 mil reais ao cumprir os requisitos e pontuação necessários. Após a divulgação do resultado, a produtora desistiu do edital e encaminhou à empresa municipal um pedido de rescisão do patrocínio, que não acarretou prejuízos à Belotur.





Cachês milionários

Em maio de 2022, o sertanejo foi alvo de polêmica ao ser revelado o valor de cachês milionários que ele recebia de prefeituras de cidades pequenas, mas com ligações ao setor do agronegócio. Somente da administração da prefeitura de Em maio de 2022, o sertanejo foi alvo de polêmica ao ser revelado o valor de cachês milionários que ele recebia de prefeituras de cidades pequenas, mas com ligações ao setor do agronegócio. Somente da administração da prefeitura de Conceição do Mato Dentro , de 17 mil habitantes, a 167 quilômetros de BH, o cantor receberia R$ 1,2 milhão dos cofres públicos.





Na época, o cantor entrou na mira do Ministério Público (MP) por receber R$ 800 mil em um evento na cidade de São Luiz, de apenas 8 mil habitantes e com o segundo menor Produto Interno Bruto (PIB) do estado de Roraima - R$ 147,6 milhões (R$ 18.450 per capita).





O Show de Gusttavo Lima no município mineiro integrava a programação da 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos. O evento também é alvo do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que apura cachês que somam R$ 2,34 milhões para sertanejos. Os valores seriam pagos com receita que só pode ser usada com saúde, educação e infraestrutura