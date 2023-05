Fiscais são subornados com peças de carne para alertar sobre vistorias

Carnes estragadas apreendidas em açougue de Uberaba, em junho do ano passado

A Polícia Civil concluiu inquérito que investiga o comércio irregular de carnes em açougues e churrascarias de Uberaba , no Triângulo Mineiro.Foram apontadas as participações de oito atuais fiscais e de dois ex-chefes da Vigilância Sanitária do município.