Motorista de carreta que caiu de ribanceira de 60 metros de altura sumiu

Motorista está sendo procurado desde a manhã desta sexta-feira (19/5) (foto: CBMMG / Divulgação)

O motorista de uma carreta que capotou no Km 23 da MG-111, próximo a Conceição de Ipanema, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, está desaparecido. O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (19/5) e, até o momento, não há informações sobre seu paradeiro.