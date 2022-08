Gusttavo Lima em Ouro Preto: 'Coisa mais linda do mundo'

O cantor sertanejo Gusttavo Lima se apresentou na noite de quinta-feira (18/8) em Mariana e se encantou com a beleza da Região dos Inconfidentes. O artista ficou hospedado em um hotel em Ouro Preto e gravou stories exaltando a paisagem do local.

Da sacada do hotel, Gusttavo, primeiro, fotografou a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada no bairro Rosário. Em seguida, filmou a igreja e as casas ao redor e elogiou: "Olha aí galera, hoje eu estou em Ouro Preto, hospedado aqui, daqui a pouco partiu show em Mariana. Olha que coisa mais linda. Bem na sacada do hotel".

O sertanejo ainda brincou, utilizando um dos recursos do Instagram, afirmando que a imagem ‘não era filtro’: "Não é filtro não, viu gente, é a realidade, coisa mais linda do mundo".

O cantor se apresentou em Mariana, na noite de quinta-feira (18/8) (foto: Gusttavo Lima/Facebook)

Gusttavo Lima ainda publicou a foto da Igreja do Rosário no feed do seu Instagram com a legenda "Minas Gerais e suas belezas!!!"



Gusttavo Lima

Mineiro de Presidente Olegário, Gusttavo Lima é cantor, compositor, produtor musical e empresário brasileiro, um dos nomes de maior repercussão e influência na música brasileira. Entre seus maiores sucessos estão as músicas ‘Termina Comigo Antes’, ‘Bloqueado’, ‘Na Hora de Amar’, ‘Nota de Repúdio’, entre muitos outros.