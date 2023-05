Chico César fala sobre Juliette: 'Tenho uma foto dela na geladeira'

Chico César conta casos de sua carreira ao apresentador Marcelo Tas (foto: Lara Asano/TV Cultura)

"Quando eu estava no Uruguai, há mais de dois anos, as pessoas começaram a me escrever, dizendo: 'Tem uma paraibana lindíssima, sua conterrânea, no 'BBB'; de vez em quando, ela canta uma música sua, e está criando um frisson no Brasil", afirma o cantor e compositor Chico César. "Tenho uma foto de Juliette na geladeira que é para me lembrar dequem ajuda a colocar comida dentro desta geladeira."





Tas brinca que Chico César parece estar disponível para o amor. “Eu sempre estou disponível para o amor (..) porque se você estiver indisponível para o amor, você estará disponível para quê? (...) Estamos aqui para amar e ser amado, e não necessariamente é um amor entre duas pessoas, é um amor universal”, explica o cantor.

O 'bolo' de Abujamra

Em outro momento do programa, o artista conta que a música “À primeira vista” surgiu de um “bolo” que tomou de André Abujamra. “Ele estava começando a namorar a Anna Muylaert. Ele marcava para eu ir na casa dele. Chegava lá às sete da noite, e a mãe dizia que ele deveria chegar logo, servia uma coisinha para eu comer, eu ficava vendo televisão. E aí dava 8, 9, 10 e meia, ele estava namorando com Ana em algum lugar”, diz.





Numa dessas visitas a Abujamra, o músico conta para Tas que decidiu abrir a agenda, no ônibus, e escrever algo. “Quando não tinha nada eu quis, e depois sai escrevendo várias bobagens: quando bebi demais, vomitei; quando vi Hendrix, pirei; quando Jânio morreu, eu gostei; quando deitei na rede, dormi. A última era quando vi você me apaixonei. Cheguei em casa e olhei: começou tão bonito toda essa canção de amor, agora toda essa besteira... Risca, aí! Então, peguei a primeira frase e a última e falei: agora vamos preencher com coisas bonitinhas. Dali nasceu ‘À primeira vista’."