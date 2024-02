Ivete Sangalo é eleita dona do hit do carnaval

Só deu ela no carnaval 2024! Além de liderar as paradas musicais e ganhar o título de dona do hit da folia, Ivete Sangalo também é a cantora mais pesquisada no Google durante os últimos sete dias, período de carnaval. Os dados são do Google Trends.

Os índices de busca são quase 10 vezes maiores que os de Anitta, que ocupa a segunda posição. O ranking conta ainda com Ludmilla e Claudia Leitte. Ivete ainda é a cantora de axé mais pesquisada, seguida de Alinne Rosa, Daniela Mercury e Claudia Leitte.

No Google Trends, Ivete também liderou na busca de músicas, com ‘Macetando’, hit em parceria com Ludmilla. ‘Perna Bamba’, de Léo Santana e Parangolé, aparece na segunda posição. O interesse de busca atingiu todos os estados do Brasil, mas foi maior na Bahia.

Anitta, Dennis Dj e Pedro Sampaio também aparecem na lista com ‘Joga pra Lua’. Pedro Sampaio aparece de novo na lista, com ‘POCPOC’. O ranking termina com Pabllo Vittar e sua ‘Pede pra eu ficar’, versão tecnobrega do hit sueco ‘Listen to your heart’, dos anos 1980, de Roxette.

Preferência do público

Segundo pesquisa do portal F5, 60% dos foliões elegeram ‘Macetando’ o hit do carnaval. A música também foi a escolhida pelo público na votação Troféu Bahia Folia 2024, da TV Bahia.

Os números na internet provam que o carnaval foi dela. Só no Spotify, a música ultrapassou as 30 milhões de reproduções. No YouTube, a canção oficial no perfil de Ivete ultrapassou 22 milhões de visualizações. Já na plataforma YouTube Music, ‘Macetando’ é a quarta música mais executada nesse momento.

O hit apareceu no momento mais tenso de Ivete em cima do trio: na treta dela com Baby do Brasil, que resolveu pregar e falar em apocalipse no meio da folia. Após pedir que Ivete cantasse "Pequena Eva", a cantora baiana disse que não faria isso. "Eu vou cantar 'Macetando', porque Deus está mandando o Macetando, certo? É o Macetando de Jesus", disse Ivete. "Ô glória", respondeu Baby.