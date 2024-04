Visão do Chopin para a piscina do Copacabana Palace

A privacidade da rainha do pop, Madonna, durante sua estadia no Hotel Copacabana Palace para o aguardado show na praia de Copacabana, tem sido prioridade. Com o intuito de resguardar os momentos de lazer da cantora e sua equipe, nesta segunda-feira (29/4) tapumes foram instalados ao redor da piscina do hotel, impedindo a visão externa.

Os moradores do tradicional Edifício Chopin, conhecido por oferecer uma vista privilegiada da piscina do Copacabana Palace, agora se deparam apenas com os tapumes que bloqueiam a visão do local.

A decisão de instalar os tapumes veio após Madonna expressar seu desejo de não ser fotografada ou filmada durante seus momentos de lazer.

Dessa forma, até o próximo sábado (4/5), a piscina do Copacabana Palace permanecerá cercada pelos tapumes, assegurando que nem mesmo os moradores do histórico Edifício Chopin terão acesso visual à diva pop dando mergulho na piscina ou pegando sol no Copacabana Palace.