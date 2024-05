Anitta deve fazer uma participação especial no show de Madonna na Praia de Copacabana, segundo o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. A apresentação é neste sábado (4/5), com público estimado em mais de 1,5 milhão de pessoas.

Anitta chegou a ser apontada como número de abertura do megashow de encerramento da Celebration Tour, mas, por motivo de agenda, teve que declinar ao convite, conforme foi especulado pela imprensa. O show de abertura será do DJ Diplo.



Mas, segundo Lauro Jardim, Madonna e Anitta devem cantar juntas, ao vivo pela primeira vez, a música “Faz gostoso”, parceira entre as duas lançada em 2019, no álbum “Madame X”, da Rainha do Pop. O funk sensual traz a Material Girl cantando em português. “Tão louca, sua boca/ Mas essa sua dança me deixa maluca/ Com ar de safado”, diz um dos versos.



Anitta não seria a primeira a fazer uma participação na Celebration Tour. Em março, a cantora australiana Kylie Minogue subiu ao palco de uma apresentação da americana em Miami e cantou versos do repertório de Madonna na turnê e também de sua própria carreira.

De acordo com Lauro Jardim, Madonna faz ensaios em salões do hotel Copacabana Palace, onde ela e a equipe estão hospedadas, enquanto Anitta tem se preparado para o evento. No entanto, as equipes das duas enfrentam um desafio, já que as duas estão na lista do Met Gala, realizado em Nova York, na próxima segunda-feira (6/5).



O nome de Pabllo Vittar também tem sido cogitado nas redes sociais para uma participação especial.





Memes

Madonna desembarcou no Rio de Janeiro ontem e tem alimentado os memes na internet brasileira. Ao redor do hotel, vários fãs fazem vigília. A cantora não acenou para os fãs, mas fez uma aparição na janela que rendeu muitas piadas.

A Rainha do Pop aparece nas fotos olhando pela janela com um olhar de desconforto. A cena foi comparada com a novela “Vale tudo”, da TV Globo, e a icônima vilã Odete Roitman (Beatriz Segall). "Madonna para Odete Roitman no remake de #ValeTudo. 'E eu pensei que alguma coisa tivesse mudado nesse país! Mas é só botar o pé no Galeão, você já começa a sentir esse calor horroroso, gente horrível no caminho, uma gente feia parada esperando uns ônibus caquéticos. O dólar a 300…'", brincou um perfil.

Veja mais memes:



A madonna: “meu Deus quanto pobre” pic.twitter.com/Q7CZDQxBCH — Travesti que Habla ?????‍?? (@odaradeverdade) April 30, 2024

Madonna para Odete Roitman no remake de #ValeTudo

"E eu pensei q alguma coisa tivesse mudado nesse país! Mas é só botar o pé no Galeão, vc já começa a sentir esse calor horroroso, gente horrível no caminho, uma gente feia, parada esperando uns ônibus caquéticos. O dólar a 300…" pic.twitter.com/ludvNLUJ3e — Nilson Xavier ???? (@Teledramaturgia) April 29, 2024