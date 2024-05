Fãs de automobilismo podem se preparar. A Netflix divulgou hoje (30/4) o primeiro teaser de Senna, minissérie de ficção que conta a trajetória de Ayrton Senna. As primeiras cenas da produção original do streaming mostram, pela primeira vez, o ator Gabriel Leone dando vida ao tri-campeão mundial da Fórmula 1. As primeiras imagens fizeram sucesso nas redes sociais.



O vídeo mostra o piloto em uma corrida em Interlagos em 1991, quando ele ganhou sua primeira corrida apenas com a sexta marcha. O teaser foi divulgado um dia antes do aniversário de morte do piloto. Ayrton morreu em 1º de maio de 1994, em um acidente no GP de San Marino, na Itália.

A novidade levou a série aos assuntos mais comentados nas redes sociais. A maioria dos usuários elogia a escolha de Gabriel Leone para o papel principal. “Ainda bem que Chay Suede teve que abandonar o projeto pra fazer novela de Glória Perez. Não existe outra pessoa a fazer o Senna. É muito personagem de Gabriel Leone”, elogiou um perfil.

“Pqp, o cara é o Senna cuspido e escarrado”, disse outro, apontando a semelhança entre o ator e o personagem. “O que esse Gabriel Leone conseguiu passar de fidelidade [ao Senna] é brincadeira”, destacou um terceiro.

O vídeo também serviu para as pessoas compartilharem suas memórias de Senna. “Nunca esqueço que minha vó dizia que ver Ayrton Senna nas manhãs de domingo já fazia parte da vida dos brasileiros. Mesmo quem nem gostava de Fórmula 1 passou a gostar. Que trailer lindo”, lembrou um perfil.

“Já tô emocionado. Só assistia Fórmula 1, para ver o Ayrton Senna. Depois que ele morreu, não via mais sentido assistir Fórmula 1. Ele era o melhor do mundo”, escreveu outro. “Quando eu era pequeno, ele era meu super-herói favorito”, destacou um terceiro internauta.

O teaser ainda levantou a questão de como a série vai retratar a vida pessoal do piloto. Isso porque o vídeo tem uma cena que mostra Senna com Xuxa, sua antiga namorada, sendo que ele também se relacionou com Adriane Galisteu, com quem estaria namorando na época do acidente.

“Só vão conseguir fazer um documentário real do Senna quando a família do mesmo ir para o saco. Eles sabem que ninguém se comove com essa história da Xuxa sendo viúva e insistem, preguiça. Galisteu é muito maior”, criticou um internauta. “Se vcs não colocaram a Adriane Galisteu como verdadeira viúva e falaram sobre a importância dela na vida do Ayrton saibam que vamos para as portas dos quartéis”, ameaçou outro.



‘Senna’

Com seis episódios, a série começa a narrativa no início da carreira automobilística de Senna, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente que tirou sua vida. Além de Gabriel Leone, a série tem Pâmela Tomé, vivendo Xuxa; Matt Mella, como Alain Prost; Johannes Heinrichs, no papel de Niki Lauda; Joe Hurst, como Keith Sutton; Steven Mackintosh, vivendo Frank Williams e Kaya Scodelario; e Gabriel Louchard, como Galvão Bueno. O elenco ainda conta com Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Hugo Bonemer, Julia Foti e Marco Ricca.

“Senna” tem direção de Vicente Amorim e Julia Rezende. O roteiro é de Álvaro Mamute, Thais Falcão e James Daniel Wilson. A Netflix ainda não divulgou a data de estreia, afirmando, apenas, que a produção chega ao streaming em 2024.