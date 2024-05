Bring me the Horizon se apresenta no Brasil em 30 de novembro

Começou hoje (30/4) a venda de ingressos para o show da banda de rock inglesa Bring me the Horizon. O grupo se apresenta no Brasil, no dia 30 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo. Além dos ingleses, o evento também vai contar com shows das bandas de rock bandas Motionless In White, Spiritbox e The Plot In You.

Formada pelo vocalista Oliver Sykes, o guitarrista Lee Malia, o baixista Matt Kean e o baterista Matt Nicholls, a banda anunciou há poucos dias sua vinda ao Brasil, causando um frisson entre os fãs. O Bring me the Horizon deve lançar, ainda em 2024, um EP do projeto Post Human, que tem como ideia principal criar álbuns temáticos em torno de como a humanidade está totalmente em declínio.

O grupo trabalha com a experimentação musical, explorando a diversidade sonora e a quebra de paradigmas. A sonoridade única fez com que a banda alcance números invejáveis, como 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 2 bilhões de visualizações no YouTube. Para a apresentação única no Brasil, os ingleses vão contar com shows de abertura de grandes nomes do heavy metal mundial.

O quinteto americano Motionless in White promete impactar o evento com um visual gótico, rock metálico e melodias magnéticas. Já os canadenses do Spiritbox, liderado pela vocalista Courtney LaPlante, pretendem mostrar por que foram indicados ao Grammy na categoria de melhor performance de metal em 2024. Além da banda americana The Plot In You, que já recebeu diversas críticas positivas na Billboard, Rock Sound, Alternative Press e acumula mais de 100 milhões de streams.

A tendência é que a disputa por ingressos seja grande, uma vez que até mesmo fãs internacionais têm se interessado pela escalação dessa noite especial. Então, fique atento para não perder.

Preços

Cadeira superior: R$125 (meia) / R$250 (inteira)

Pista: R$195 (meia) / R$390 (inteira)

Cadeira inferior: R$245 (meia) / R$490 (inteira)

Pista premium: R$395 (meia) / R$790 (inteira)

Vale destacar que, na venda online, é cobrada uma taxa de conveniência, o que não ocorre na bilheteria do local.

Onde comprar

Os ingressos começaram a ser vendidos hoje, ao meio-dia no site eventim.com.br e, logo mais, às 13h, na bilheteria do Allianz Parque, que fica na Rua Palestra Itália, 200 - Portão A e funciona de segunda a sábado das 10h00 às 18h00.

Cada pessoa pode comprar até seis ingressos por CPF, sendo limitada a dois ingressos de meia-entrada.

No site, é possível parcelar os bilhetes em até 10x sem juros, enquanto a bilheteria não permite o parcelamento