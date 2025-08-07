Atriz de 'Grey's Anatomy' luta contra doença autoimune

Camilla Luddington, 41, atriz de "Grey's Anatomy", revelou nessa quarta-feira (6/8) que tem Tireoidite de Hashimoto.

A atriz falou sobre o diagnóstico no podcast Call It What It Is. Ela, que divide a apresentação do programa com a ex-colega de elenco Jessica Capshaw, contou que ficou aliviada ao descobrir a razão do mal-estar que vinha sentindo e explicou que descobriu a doença após fazer o exame de sangue anual.

"Senti que tinha a resposta para algo que eu sabia que estava acontecendo", disse Camilla Luddington.

Ela percebeu os sintomas, pois sempre se sentia cansada e estava à base de remédios. "E eu tenho ansiedade com a saúde, então uma parte de mim pensava: 'Será que estou distorcendo a realidade?'", disse Camilla.

"Estou no caminho da recuperação. Vai ser uma jornada", disse Camilla Luddington.

Também conhecida como Doença de Hashimoto, o diagnóstico é uma doença crônica e autoimune que ataca a tireoide. Ela provoca a redução de hormônios que ajudam a regular muitas funções do corpo, acarretando sintomas como fadiga, sonolência, fraqueza muscular, depressão e problemas de memória.

A intérprete de Jo Wilson retorna para a 22ª temporada de "Grey's Anatomy". Essa será a 14ª temporada atuando na série.