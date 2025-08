"Wandinha": saiba como é a segunda temporada da série

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



Depois de quase três anos de espera, Wandinha está de volta à escola Nunca Mais e vivendo o que, para ela, é um verdadeiro pesadelo: virou celebridade. Após salvar a escola do inimigo que queria destruí-la, ela se tornou a grande estrela do colégio.

Todos querem ser seus amigos, pedem autógrafos e até escrevem cartas – que ela, claro, detesta e rasga assim que recebe. A protagonista da série da Netflix deixa claro: preferia quando era temida e odiada.



Ela passou as férias treinando sua mediunidade e acredita que agora tem seus poderes sob controle. Mas, ao voltar à escola, percebe que não é bem assim. Sempre que precisa usá-los, lágrimas negras escorrem de seus olhos e suas visões já não aparecem quando ela quer.

Mais tarde, descobre que é o preço que se paga ao abusar do dom. Enquanto tenta entender o que está ocorrendo, Wandinha mergulha em outras duas investigações – um serial killer que é sua obsessão desde a infância e duas mortes suspeitas na cidade de Jericho.



Um dos destaques da nova temporada, que estreia nesta quarta-feira (6/8), é a presença ampliada da família Addams. Feioso (Isaac Ordonez), irmão de Wandinha, agora também estuda em Nunca Mais, enquanto Gomez (Luis Guzmán) e Mortícia Addams (Catherine Zeta-Jones), que tiveram participações pontuais na primeira temporada, ganham mais destaque. Mortícia, inclusive, passa a integrar um comitê na escola.



A ênfase no núcleo familiar reforça uma das marcas mais recorrentes na obra do diretor Tim Burton: os conflitos entre pais e filhos. Filmes como “A noiva-cadáver”, “Edward mãos de tesoura” e “Os fantasmas se divertem” também mergulham em dinâmicas familiares em diferentes aspectos.



Excentricidades

“Lembro de sair do set pensando: ‘Será que a gente poderia ter feito mais?’”, brinca Catherine Zeta-Jones sobre a participação tímida na primeira temporada. “Somos uma família que valoriza as excentricidades e as características fora do padrão. É especial fazer parte de uma obra que inclui pessoas que sempre se sentiram excluídas, invisíveis ou que precisaram esconder certos traços. Aqui, todo mundo é bem-vindo”, afirma a atriz.



“Não conheço uma família que não seja estranha”, diz Tim Burton. “Quando li o roteiro da primeira temporada, senti como se tivesse sido escrito para mim, mesmo eu não sendo uma adolescente. Às vezes me sinto como uma. Foi algo que realmente falou comigo.”



A segunda temporada chega sem triângulo amoroso ou envolvimento romântico para a protagonista. Percy Hynes White, que interpretava Xavier Thorpe, foi demitido da série após denúncias de assédio sexual. Seu personagem é rapidamente excluído por meio de uma carta enviada a Wandinha, dizendo que agora estuda na Suíça. Já Tyler Galpin (Hunter Doohan), o outro interesse amoroso da primeira temporada, é o vilão revelado no final e está internado em um hospital psiquiátrico.



Além de continuar como protagonista, Jenna Ortega agora também assina a produção da série. Ela já havia revelado que modificou falas de sua personagem por não concordar com o roteiro. “Sempre fui comparada à Wandinha porque também sou sarcástica e gosto de humor sombrio”, disse, durante sua passagem pelo Brasil na CCXP 2022, em São Paulo.

Recentemente, a atriz foi criticada nas redes sociais por suposta frieza com fãs durante um evento de divulgação da série. Por outro lado, alguns a defenderam, dizendo que ela estava apenas "no personagem".



A escola Nunca Mais também passou por mudanças. A antiga diretora, Weems, morreu, e quem assume é Barry Dort (Steve Buscemi), entusiasta da história da escola, cheio de referências a Edgar Allan Poe. Ele quer transformar Wandinha em estudante de honra na reabertura da instituição, mas ela rejeita completamente a ideia e sabota a cerimônia. Outra que se junta à história é a avó de Wandinha, Esther (Joanna Lumley). “A única pessoa de quem ela realmente gosta na série é a própria Wandinha”, comenta a atriz.



Wandinha só quer seguir com sua rotina solitária, evitar ao máximo o contato com os colegas e terminar de escrever seu novo romance. Sua colega de quarto e melhor amiga, Enid (Emma Myers), está em outra. Quer crescer socialmente e se tornar cada vez mais popular. Para completar o cenário, Wandinha passa a ser observada por um stalker misterioso.



Teimosa, ela insiste em resolver tudo sozinha, ignorando os conselhos da mãe, que também já teve que se entender com as próprias visões na adolescência. Mortícia a orienta a abandonar o livro de Goody, seu guia espiritual na temporada anterior, e aceitar que agora precisa esperar por uma nova conexão.



Com a escola destruída ao fim da primeira temporada, as gravações da nova fase migraram para a Irlanda. Antes ambientada em castelos reais da Romênia, “Wandinha” agora conta com um set inteiramente construído para a série.



“Assim que você entra no set, sente que está num universo criado por Tim Burton. Cada detalhe, cada janela... você logo pensa: ‘Isso é totalmente Burton’, e isso te ajuda a mergulhar no clima da série”, comenta Fred Armisen, intérprete do excêntrico e carismático Tio Chico.

• A primeira metade da segunda temporada estreia nesta quarta-feira (6/8), na Netflix. Os episódios restantes chegam à plataforma em 3 de setembro.