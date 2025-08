Premiado em Veneza, "April" chega ao catálogo da Mubi

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



“Se não for eu, vai ser outra pessoa.” O tom cansado e quase sem emoção com que Nina faz essa afirmação já não choca mais o espectador. Nessa altura de “April”, compreendemos que a missão da protagonista, questionável até para seus pares, reflete o que a sociedade da Georgia (não o estado norte-americano, mas a ex-república soviética) reserva para as mulheres ainda hoje.

Vencedor do Prêmio Especial do Júri do Festival de Veneza de 2024 e recém-lançado pela plataforma Mubi, “April” (Abril) é o segundo longa-metragem da diretora georgiana Dea Kulumbegashvili. É uma história sobre aborto. Mas a narrativa passa ao largo de produções como o recente “O acontecimento” (2021), adaptado da obra homônima da escritora francesa Annie Ernaux, em que autoridades antiaborto são diretamente criticadas.

O que torna tudo mais cruel é que o aborto é legal na Georgia, desde que solicitado nas primeiras 12 semanas de gravidez. Depois desse período, o procedimento pode ser realizado, sob aprovação de comitê médico. Mas a situação real é outra, é o que a cineasta mostra, em um filme duro e cheio de estranhezas.



Investigação

Nina (Ia Sukhitashvili) é uma experiente e respeitada obstetra. Só que ela está em apuros. Quando um bebê nasce morto após um parto normal que ela realizou, a médica se torna alvo de uma investigação exigida pelo pai furioso.

Os rumores que ele ouviu – e que nós logo sabemos serem verdadeiros – é que Nina realiza abortos domiciliares ilícitos nas aldeias do país. Isso coloca toda a sua atividade profissional em risco. “Esse emprego é a única coisa que tenho, de resto não sobra nada”, diz ela ao colega, e ex-namorado, responsável pela investigação.

Ainda que vivendo em uma grande cidade e trabalhando em um importante hospital, Nina viaja, por sua conta e risco, para vilas remotas da Georgia. Em comunidades rurais patriarcais, fortemente influenciadas pela Igreja Ortodoxa, meninas mal saídas da puberdade se casam a contragosto. O aborto é vergonhoso, algo de que não se fala. Muitas mal sabem o que é uma pílula anticoncepcional, e não raro famílias muito pobres têm um sem número de bocas para alimentar.

Nina realiza tais procedimentos em casa. Pouco sabemos sobre a personagem, que muitas vezes está fora da cena – sua presença é antecedida pela respiração sempre ofegante. Ela vive sozinha, procura homens desconhecidos para sexo violento e carrega um trauma de infância. No prólogo do filme, assistimos a uma figura estranha, um corpo careca e flácido, coberto de lama, sob um fundo preto. O som é de duas meninas brincando. Está tudo bem até que ouvimos uma delas: “Nina, onde está você?”.

Somente depois, a própria Nina, agora adulta, explica o incidente de sua infância. Brincando em um dos lagos de uma vila da Georgia onde passava férias, sua irmã mais nova ficou presa na lama. Nina ficou tão apavorada com a possibilidade de que a menina se afogasse que não conseguiu sair para buscar ajuda, tampouco entrar no lago para tirá-la.

A criatura pantanosa, algo surrealista, vai aparecer em outros momentos da narrativa. Seria um lembrete da culpa da personagem? Pode ser, mas isso não fica claro – não há respostas fáceis em “April”.



Bloco cirúrgico

Dea Kulumbegashvili tem um estilo realista. Filmou inclusive partos reais, como a sequência inicial, com a câmera imóvel no teto do bloco cirúrgico, acompanhando a chegada da criança natimorta que dá início à trama. A passagem mais forte é também com câmera estática, quando assistimos a Nina realizando um aborto em tempo real – só vemos as coxas e o abdômen da jovem, enquanto ouvimos a médica fazendo o procedimento.

“April” também sabe ser belo. Há longas tomadas panorâmicas da paisagem da Georgia, com as montanhas, campos de flores e o céu tomado por diferentes cores. Tais imagens são como um respiro, diante da dureza da história que está na tela.



