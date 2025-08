"Nada", premiado filme sobre memória e ausência, entra em cartaz

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



Com uma longa e consolidada trajetória como diretor de teatro e artista visual, Adriano Guimarães resolveu, ao longo dos últimos anos, investir no audiovisual. O resultado é “Nada”, seu primeiro longa-metragem, protagonizado por Bel Kowarick e Denise Stutz, que estreou nesta semana. Memória, perda e ausência estão no cerne do filme.



A história gira em torno de Ana (Bel Kowarick), uma artista plástica que é forçada a retornar à fazenda onde passou a infância para reencontrar a irmã, Tereza (Denise Stutz), que sofreu um aneurisma e está com a memória e os estados de consciência afetados. Durante a estada, Ana tem que lidar com o próprio passado, suas lembranças e suas perdas. O embrião de “Nada” foi uma peça homônima que Guimarães dirigiu em 2012, que focalizava a relação entre duas jovens irmãs.



Ele conta que a dramaturgia foi escrita a quatro mãos com Emanuel Aragão, que assina o roteiro do filme. “Tivemos a ideia de desenvolver a história dessas irmãs, imaginando-as mais velhas, trabalhando com a questão da memória”, diz, destacando que peça e filme são completamente independentes. “São histórias distintas. O único ponto em comum é a relação entre duas irmãs”, pontua. O diretor observa que os silêncios, o mistério e o inexplicável estão presentes em “Nada”.



“O filme é sobre como essas irmãs lidam com o reencontro após 30 anos de afastamento. Tem muita coisa não resolvida, mas elas não conversam, não conseguem se expressar depois de tanto tempo distantes. Ana escolhe filmar Tereza, como se fosse para um documentário, porque assim ela pode, com a mediação da câmera, perguntar o que quer”, diz. Ele destaca que o “Livro sobre nada”, de Manoel de Barros, e os anos em que trabalhou em torno da obra de Samuel Beckett também foram fontes para o longa.

Prêmios



Guimarães afirma que sua experiência no teatro e nas artes visuais está 100% presente nesta sua primeira incursão no cinema. Ele diz que essas duas formas de expressão artística guardam uma lógica – que é potencializada no campo do audiovisual – sobre o que expressar, o que mostrar e o que esconder para contar uma história. “Apliquei essa lógica no filme até no que diz respeito às questões técnicas: a escolha da fotografia, a luz, os ângulos, os fundos”, comenta.



A realização de “Nada” demandou 11 anos e engrenou em 2022, quando um esboço do filme foi apresentado na 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes e premiado na categoria Work in Progress. Isso abriu portas para que fosse exibido em mostras na Espanha, Rússia, Índia, Argentina, México e Colômbia. Na edição do ano passado do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, “Nada” conquistou os prêmios de melhor direção, melhor direção de arte e melhor edição de som.



O diretor pondera que não deixa de ser surpreendente a trajetória de festivais internacionais que “Nada” cumpriu antes da estreia nas salas de cinema do Brasil. “Um programador espanhol assistiu à exibição em Tiradentes e levou aquela ideia inicial que apresentamos para um Work in Progress em Málaga. 'Nada' é, num certo sentido, um filme muito brasileiro, bastante sensorial, com pouquíssimos diálogos”, diz.



Segundo ele, a premiação em Brasília, no ano passado, chancelou sua incursão no universo cinematográfico e abriu a perspectiva para novos trabalhos nessa seara. “Brasília teve uma importância muito grande, porque sou um estreante nesse meio, e é um filme que não considero fácil. Ele tem uma história um pouco misteriosa, em que o cotidiano se funde com o extraordinário, sem ser um filme de suspense”, afirma, destacando a delicadeza da narrativa conduzida pela memória e pela ausência.

“NADA”

(Brasil, 2023, 92 min.). Direção: Adriano Guimarães. Com Bel Kowarick, Denise Stutz e Thaís Puello. Em cartaz no UNA Cine Belas Artes (Sala 2, 16h30) e no Centro Cultural Unimed-BH Minas, com sessões somente neste domingo (3/8) e na terça-feira (5/8), às 21h20.