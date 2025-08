Gastronomia chilena aterrizar em BH neste fim de semana

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A tradicional Festa Chilena está mais especial que nunca. A sétima edição do festival vai trazer, pela primeira vez, grandes nomes da gastronomia do Chile para Belo Horizonte. Um deles é o renomado chef Javier Avilés, da Pulpería Santa Elvira, restaurante reconhecido pela lista do Latin America 's 50 Best como o 57º melhor restaurante do continente latino-americano.

Outra presença ilustre é da sommelière Nádia Parra, que também é fundadora da Associação de Mulheres de Vinho do Chile. Ela vai trazer uma seleção de rótulos do seu país natal com variedade de tipos e uvas. O jornalista gastronômico conterrâneo de Nádia, Carlos Reyes, também está confirmado no festival.

Comes

Anticucho, espeto feito com coração de boi Luíza Silva/Divulgação

Quem passar pela festa chilena vai poder experimentar empanadas choripan (sanduíche com linguiça na brasa), pastel de choclo, escondidinho de creme de milho temperado com cebola frita na manteiga e manjericão, anticuchos (espetinho andino de coração bovino), sopaipillas (pão de abóbora), ceviche, pebre (espécie de vinagrete chileno), pizzas diversas, pescado frito, chorrillana (prato chileno com batatas fritas, coberta com carne, cebola e ovos), doces tradicionais, etc.

Para beber, além, claro, dos vinhos chilenos, será servida uma cerveja criada exclusivamente pela Cervejaria Vinil para o evento, um rótulo de New England IPA, feita com pimenta cacho de cabra, sementes de coentro e outras especiarias, trazendo um toque apimentado e defumado para a bebida.

Jantar especial

Para quem quiser curtir a gastronomia e vitivinicultura chilenas em um ambiente mais intimista e aconchegante, a ocasião ideal é o jantar a quatro mãos feito por Juliana Duarte, chef do Cozinha Santo Antônio e Javier Avilés, na sexta (8/6). O menu de seis tempos será harmonizado com vinhos chilenos selecionados, por Nádia Parra.

Ju conta que Javier vai servir duas entradas, e ela, uma, preparada com pimenta cambuci recheada com bochecha de poroc e servida com molho de pitanga. Em seguida, o chileno vai preparar um prato principal com peixe e, ela, por sua vez, vai apostar na carne de Gado Curraleiro Pé-Duro, uma raça brasileira em processo de recuperação após sua quase extinção.

O prato de Juliana vai contar ainda com o mangarito, um tubérculo especial para a chef e historiadora. “Para mim é o ingrediente mais importante desse jantar, esse tubérculo que parou de ser cultivado. Temos uma fornecedora da Serra da Mantiqueira e, quando o ingrediente chega, é motivo de celebração”, destaca.

A sobremesa servida é um sonho, esse clássico que figura no imaginário de brasileiros mas também de chilenos. “Ele tinha pensado em outra sobremesa, mas conversando, descobrimos esse ponto de afinidade e resolvemos apostar nesse bolinho frito”, explica a chef.

Encontro de culturas alimentares

Chef chileno Javier Avilés chega à Belo Horizonte para a Festa Chilena Javier Avilés/Divulgação

Juliana foi procurada pelo idealizador da Festa Chilena, Lino Ramos, que gostaria de saber se ela toparia receber o chef chileno, que viria para o evento. “Ele me falou que percebia semelhanças entre nossas cozinhas, nossos espaços com muito garimpo, por exemplo, e também na escolha dos ingredientes que fazemos”, explica a chef, que destaca algumas diferenças entre a sua cozinha e a dele, que, segundo ela é um pouco mais “estruturada”.

O diálogo entre os dois provou que estavam na mesma sintonia. “Conversamos várias vezes e rapidamente chegamos no cardápio que a gente quer servir na sexta feira”, comenta. O chef chileno também destacou a interação. “Juliana e eu estamos conversando esse tempo todo sobre o evento, e vou levar um pouco da minha cultura para o restaurante dela”.

A chef diz também acreditar que o público que for ao evento estará atrás do diferente, da gastronomia estrangeira de Javier. “Eu entendo que a expectativa das pessoas é conhecer a cozinha dele, então vamos trabalhar com a matriz das duas casas e vamos ter elementos surpresas também”, explica.

Javier diz ainda que não conhece Minas Gerais, mas que já ouviu falar que temos um doce de leite maravilhoso. “Estou ansioso para conhecer sua cultura e gastronomia”, destaca.

O valor do jantar harmonizado é R$ 420 por pessoa. Para reservar, é preciso entrar em contato pelo número: (31) 98218-6427.

Serviço

Jantar a 4 Mãos – Javier Avilés e Ju Duarte

Sexta-feira, 08 de agosto, às 20h

Cozinha Santo Antônio (Rua São Domingos do Prata, 453, Bairro Santo Antônio)

7ª edição da Festa Chilena

Sábado, 09 de agosto, a partir das 10h

Museu Abílio Barreto (Avenida Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim)

Entrada gratuita