De cupuaçu à picanha: invenções 'do amor' dominam a internet

Uma tendência inusitada está tomando conta das redes sociais: o "do amor". Inspirados na tradicional maçã do amor, influenciadores digitais estão reinventando a receita com os ingredientes mais improváveis - e conquistando milhões de visualizações com combinações que vão do exótico ao completamente surreal. Entre os destaques, aparecem criações como o "Cupuaçu do Amor", a "Picanha do Amor" e até uma inusitada "Coxinha do Amor".

Tudo começou com a popularização do "Morango do Amor", uma variação turbinada da maçã do amor que rapidamente virou queridinha dos criadores de conteúdo. A estética da calda vermelha brilhante, somada ao suspense do sabor final, formou o combo perfeito para viralizar. A partir daí, a internet fez o que faz de melhor: remixou a tendência até os limites da criatividade, e do paladar.

No Kwai, a hashtag ganhou vida própria. Criadores como Theulyn Reis, com mais de 2 milhões de seguidores, apresentaram o "Cupuaçu do Amor", uma releitura amazônica recheada com geleia da fruta típica, que já acumula mais de 35 mil visualizações. Já o perfil Chocolate Kwai viralizou com a "Banana do Amor", coberta por uma crosta crocante que intensifica o sabor doce da fruta. E a "Tangerina do Amor", do perfil evacakess\_, trouxe delicadeza à tendência com gomos cuidadosamente envolvidos na calda vermelha, em um vídeo que ultrapassou 20 mil views.

Mas não foram apenas frutas que entraram na brincadeira. O perfil Receitas de Minas mostrou que até a suculenta melancia pode se transformar com criatividade e açúcar. Sua "Melancia do Amor" já é um dos vídeos mais comentados do canal.

A ousadia, no entanto, ultrapassou a fronteira dos doces: o canal Carnes e Churrasco lançou a "Picanha do Amor", que envolve a carne grelhada em calda vermelha, despertando tanto curiosidade quanto controvérsia entre os seguidores. Com mais de 51 mil visualizações, a iguaria dividiu opiniões, mas garantiu o engajamento.

E se ainda restava alguma dúvida de que tudo pode virar uma "versão do amor", o perfil gigaanteoficial (722 mil seguidores) levou a brincadeira para outro nível com a "Coxinha do Amor". A tradicional massa salgada ganhou coloração vermelha e recheio no mesmo tom, tornando o salgado favorito dos brasileiros em uma experiência visualmente apaixonada, e gastronomicamente duvidosa.



