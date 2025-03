8 de março: movimento impulsiona protagonismo feminino na gastronomia

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A conexão, crescimento e apoio entre mulheres é o que inspira o movimento “Eu Apoio uma Chef”. “A ideia surgiu com uma dor muito pessoal, minha e da Bruna, por acharmos que a gente não tinha um ambiente seguro na gastronomia”, explica Gabriela Gontijo, uma das idealizadoras do projeto e fundadora do bufê ‘A Chef’.

Criada em uma casa repleta de mulheres e, hoje, mãe solo de duas filhas, Gabriela conta que se sente muito bem em ambientes femininos. Uma das maiores inspirações não só do projeto, mas também do bufê ‘A Chef’ que a empresária comanda com a chef Bruna Costa, é a sua avó.

“Minha avó foi uma mulher que, por muitos anos, vimos como rígida demais, mas hoje vejo que era força”, afirma a empresária. O simbolismo de sua avó Iracema alimenta o espaço do bufê e a mentalidade por trás da empresa que é composta por uma cozinha 100% feminina.

Localizada no Bairro Prado, a casa do bufê ‘A Chef’, não por acaso, tem cara de casa de vó. Móveis, louças e adornos espalhados pelo ambiente pertenceram à Iracema, que é homenageada e relembrada por sua força e resiliência.

O Movimento “Eu Apoio uma Chef” também perpassa pela história de, não só Iracema, mas tantas outras avós e mulheres que precisaram lutar para conquistar mais espaço e direitos. “Nós fomos criadas com a crença de que lugar de mulher é em casa, cuidando dos filhos”, completa Gabriela.

Para ela, essa criação reflete até hoje no peso que muitas mulheres trabalhadoras sentem ao saírem de casa diariamente. “Eu acho que a gente precisa desmistificar isso para que possamos lidar com mais naturalidade com as posições de poder ocupadas por mulheres”, afirma Gabriela.

Nesse sentido, a importância do apoio mútuo entre mulheres proposto pela iniciativa é reforçada. “Acho que o apoio de uma mulher com a outra ajuda muito esse fardo a ficar mais leve”, ressalta a empresária.

Gabriela ainda destaca que a gastronomia, além de masculinizada, é, muitas vezes, um ambiente de disputa ao invés de colaboração. “Querendo ou não, lidar com a culinária ainda é um jogo de egos muito grande, mas é preciso quebrar essa barreira e perceber que aliadas são muito maiores que inimigos”, pontua.



A área gastronômica também apresenta dificuldades quanto à segurança. “No mundo dos restaurantes e eventos, trabalhamos muito à noite, então, além de tudo, temos que nos preocupar com a nossa segurança”, lamenta a chef.

Lançamento

O movimento tem início neste Dia Internacional das Mulheres, e será marcado pelo lançamento de um vídeo em colaboração com mulheres incríveis que comandam cozinhas espalhadas por Belo Horizonte.

Ju Duarte, Bruna Costa e Silvana Watel são algumas das chefs que dão as mãos nesse projeto Gustavo Andrade/ Divulgação Voltar Próximo

Além de Gabriela Gontijo e Bruna Costa, fundadoras do movimento, o vídeo conta com a participação das chefs Agnes Farkasvolgyi, da A Casa da Agnes; Ju Duarte, da Cozinha Santo Antônio; Isabela Rochinha, do Bar Pirex; Silvana Watel, da Francette; Fabí Rodrigues, do Cumbucca; Carolina Fadel, da Matula Cozinha; Luiza Pimentel, do Uluru Café; Helena Avelar, da Ambar Chocolate; Bruna Haddad, do Zuzunely e Ana Gabi, do Trinta e Um Restaurante.

Para Carolina Fadel, chef da Matula Cozinha e uma das participantes do projeto, o apoio entre mulheres é muito importante e é algo que apoia desde que ingressou na cozinha. A chef ainda ressalta que o local é um ambiente feminino por natureza. “inclusive os chefs homens todos falam que a referência são as mães, as avós”, completa.

Gabriela Gontijo explica ainda que o movimento engloba não apenas chefs de cozinha, mas também baristas, mixologistas, bartender, e todas as mulheres envolvidas no meio gastronômico, o que, segundo a empresária, o torna mais especial ainda. “Que potência isso, juntas tantas mulheres do meio gastronômico, fomentando que tem espaço para todas nós. Juntas somos sempre mais!”, comemora.

No dia 11 de março, Gabriela Gontijo e Bruna Costa receberão, no espaço do bufê ‘A Chef’, as chefs que embarcaram nesse projeto e outras personagens dessa história que começa a ser escrita.

O planos das criadoras do “Eu Apoio uma Chef” é que o movimento continue existindo através de outros encontros e iniciativas entre o público feminino. Gontijo conta também que pretende criar um grupo com mulheres inseridas na gastronomia, além das que já se uniram no projeto.

O bufê A Chef

A empresa surgiu do antigo bufê que Gabriela Gontijo tinha com seu ex-marido. Bruna Costa, sócia de Gabriela no ‘A Chef’, já trabalhava com o casal desde 2015 e, em 2019, se tornou Chef Executiva. Foi em 2022 que se tornou sócia da empresária para, enfim, em 2024, passarem pelo rebranding da marca. Com a mudança do nome, identidade visual e da sede, as duas iniciaram um novo capítulo dentro da área da gastronomia e de eventos, dessa vez 100% feminino.

O nome ‘A Chef’, de acordo com Gabriela, foi escolhido para homenagear a chef Bruna Costa e também ela, que, ao se divorciar, se tornou chefe de sua casa.

Serviço

A Chef – Art of Catering & Home (@achefcatering)



Endereço: Rua Pedra Bonita, 45, Prado



Funcionamento: de terça a sexta das 08h às 18h, sábado das 08 às 14h



Site: www.achef.com.br